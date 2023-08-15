Мінагрополітики запустило супутниковий моніторинг господарств

15 августа 2023 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство аграрної політики та продовольства України створило портал супутникового моніторингу господарств, які отримали грантову підтримку від держави в рамках програми «єРобота». На новий портал можна потрапити через розділ «Онлайн моніторинг садів та теплиць» на головній сторінці офіційного сайту Міністерства.

За словами заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Мінагрополітики Дениса Башлика новостворений портал є інструментом для прозорого моніторингу використання державних коштів і перевірки господарств на дотримання грантових зобов’язань.

“Портал дозволяє за допомогою супутникових даних бачити саму ділянку на якій заявлено розвиток тепличного господарства чи саду, чи насправді на ній розвивається заявлене виробництво. Позначено також назву господарства, скільки грантових коштів воно отримало, площу ділянки, кількість сезонних та постійних працівників та інше”, - розповів Денис Башлик.

Він також підкреслив, що портал буде постійно наповнюватись як знімками, так і даними по кожному господарству, які дозволять відслідковувати як воно розвивається.

Для зручності пошук також поділений на підрозділи: сади та теплиці, господарства, земельні ділянки.

На порталі також міститься інформація як можна отримати грант, статистичні дані.

https://erobota.minagro.gov.ua/

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD