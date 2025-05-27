Проєктний офіс Талліннського механізму для зміцнення кіберстійкості України почав роботу у Києві

27 мая 2025 г., 15:45

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В Україні розпочав роботу Проєктний офіс Талліннського механізму (Tallinn Mechanism Project Office, TMPO). Ця ініціатива, що діє на перетині управління проєктами, кібербезпеки та кібердипломатії, покликана суттєво підвищити прозорість, координацію та ефективність міжнародної донорської підтримки, спрямованої на посилення кібернетичної стійкості України в умовах повномасштабної агресії.

Талліннський механізм, започаткований у 2023 році, став відповіддю міжнародної спільноти на зростаючі кіберзагрози та російську агресію. Його головна мета – посилити захист України від кібератак шляхом ефективної та скоординованої підтримки з боку країн-партнерів. До Талліннського механізму вже долучилися 11 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз і НАТО мають статус офіційних спостерігачів. Наразі в ініціативі головують Франція та Естонія.

Серед ключових напрямів роботи TMPO – підтримка функціонування Каталогу. Це онлайн-платформа, що спрощує взаємодію між донорами та українськими інституціями, дозволяючи реципієнтам подавати проєкти із кібербезпеки, а міжнародним донорам – обирати та підтримувати найбільш актуальні ініціативи.

TMPO також сприятиме залученню приватного сектору – українських та міжнародних кіберкомпаній – до реалізації проєктів у межах Талліннського механізму. Це дозволить бізнесу стати частиною екосистеми та долучатися до широкого спектра ініціатив: від виявлення кіберзагроз та реагування на інциденти до підвищення кваліфікації українських фахівців із кібербезпеки.

Вже зараз у межах Талліннського механізму реалізуються десятки ініціатив, зокрема проведено оцінки стану кібербезпеки, впроваджуються навчальні програми, а Україна забезпечується терміналами Starlink, які активно функціонують і підтримують цифрову стійкість держави.

Створення TMPO було ініційоване Міністерством цифрової трансформації України. Офіс тісно співпрацюватиме з українськими партнерами Талліннського механізму, серед яких, окрім Держспецзв’язку, Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України та Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. Така взаємодія дозволить донорам ефективніше підтримувати проєкти з кібербезпеки, що їх потребують центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також державні підприємства критичної інфраструктури.

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