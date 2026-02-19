Sateliot та PLD Space підписали контракт на запуск 5G-супутників ракетою MIURA 5

19 февраля 2026 г., 15:35

0

Tweet

Компанії PLD Space, міжнародний гравець на ринку космічних перевезень, та Sateliot, провідний оператор 5G-супутникового зв'язку, уклали історичну угоду. Йдеться про перший комерційний контракт на запуск двох високотехнологічних супутників Tritó з підтримкою технології 5G D2D (Direct-to-Device).



Запуск відбудеться у 2027 році в межах спеціальної місії ракети-носія MIURA 5. Ця подія офіційно закріплює статус першої повністю іспанської приватної космічної місії, що охоплює весь цикл: від розробки та запуску до комерційної експлуатації.



Супутники Tritó масою близько 160 кг кожен стануть справжнім технологічним стрибком. Завдяки технології 5G D2D, вони дозволять мобільним пристроям підключатися до мережі безпосередньо через супутник — без потреби в проміжному наземному обладнанні.



Серед ключових можливостей проєкту слід зазначити підтримку передачі даних, голосу та відео за стандартом 5G. Окрім цивільного інтернету речей (IoT), супутники орієнтовані на сектори оборони та безпеки, забезпечуючи зв’язок у критичних ситуаціях.



Мережа виступатиме стратегічним бекапом на випадок збоїв або відсутності наземного покриття.



Для запуску Sateliot обрала ракету MIURA 5 — двоступеневу багаторазову ракету-носій, розроблену PLD Space. Головна перевага цієї співпраці — виділена місія. На відміну від популярних сьогодні «спільних поїздок» з десятками інших клієнтів, Sateliot отримує повний контроль над графіком та точністю виведення на орбіту.



«Ми створили PLD Space 14 років тому саме заради таких моментів. Наш альянс із Sateliot — це ключова віха для іспанської та європейської космічної екосистеми», — зазначив Рауль Верду (Raúl Verdú), співзасновник PLD Space.



Ця угода — не просто бізнес-контракт, а заява про незалежність. Використання національних потужностей для запуску критичної інфраструктури зміцнює європейський суверенітет у сфері космічного транспорту.



Жауме Санпера (Jaume Sanpera), гендиректор Sateliot, підкреслив: «Запускаючи супутники з іспанською компанією, ми підтримуємо бренд "Marca España" та гарантуємо глобальний зв’язок D2D у будь-якому сценарії. Це робить нас стратегічним резервом для світу, де зв'язок не має права зникати».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI