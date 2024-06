Главная » Новости Acer представляє нові ноутбуки для бізнесу TravelMate із підтримкою технологій ШІ 5 июня 2024 г., 11:35 0

Tweet Компанія Acer анонсувала випуск нової лінійки ноутбуків бізнес-класу TravelMate із підтримкою технологій штучного інтелекту, яки мають процесори останнього покоління із вбудованими ШІ-прискорювачами. Новинки пристосовані для використання в дорозі, а також втілюють у собі низку передових рішень у сфері зв’язку та захисту, які припадуть до душі користувачам-професіоналам і керівникам.



Роботу всіх нових ноутбуків для бізнесу оптимізовано завдяки використанню ШІ-інструментів, що полегшують взаємодію з пристроєм: Acer TravelMateSense забезпечує швидкий доступ до налаштувань і параметрів керування пристроєм, а нова програма Acer Experience Zone пропонує доступ до низки ШІ-функцій ноутбука. Окрім того, наявний і ШІ-помічник Copilot, який можна відкрити одним натисканням спеціальної клавіші. У кожній моделі доступні розширені функції безпеки й адміністрування, що полегшують налагодження пристроїв для бізнесу й керування ними, а також гарантують безпеку даних завдяки використанню дискретного модуля Trusted Platform Module (TPM) 2.0, технології біометричного захисту та шторки вебкамери для забезпечення конфіденційності.



Ноутбук Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) створено спеціально для підприємців і керівників компаній: його оснащено новітніми процесорами Intel Core Ultra 7 на основі технології Intel vPro Enterprise, а також вбудованим графічним процесором Intel Graphics та інструментом Intel AI Boost. Увесь цей комплекс характеристик відкриває нові можливості штучного інтелекту й допомагає підвищити продуктивність і енергоефективність цього преміального пристрою. Ноутбук бізнес-класу, що відповідає специфікації Intel Evo, оснащено модулями оперативної пам’яті LPDDR5X загальним обсягом до 32 ГБ та SSD формфактора M.2 з інтерфейсом PCIe місткістю до 1 ТБ. Завдяки такому вигідному вибору компонентів пристрій вирізняється великою тривалістю роботи від акумулятора та високою швидкодією навіть під час виконання складних завдань.



Розробники подбали, щоб користувачі змогли насолодитися якістю відтворення звуку та зображення, тому ноутбук отримав новітню аудіосистему від компанії DTS та 14-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 16:10 на основі OLED-матриці з роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800). Дисплей має тонку рамку та доступний у сенсорному виконанні. Екран ноутбука відтворює 100% колірного простору DCI-P3 та успішно пройшов сертифікацію на відповідність стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. Усе це дає йому змогу надзвичайно точно відтворювати кольори та передавати рухи об’єктів на екрані з неперевершеною чіткістю. Ноутбук TravelMate P6 14 оснащено засобами зв’язку стандартів Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, а також набором роз’ємів із підтримкою специфікації Thunderbolt 4. Вони забезпечують стійке підключення до бездротових мереж і зручність у використанні навіть під час далеких і тривалих ділових поїздок.



До нової серії легких і тонких комп’ютерів бізнес-класу TravelMate P4 увійшли 14- і 16-дюймові моделі традиційної конструкції, а також 14-дюймовий ноутбук-трансформер. Нові моделі вирізняються високою продуктивністю, надійним захистом і великим арсеналом функцій керування, які неодмінно оцінять фахівці різних галузей, зокрема з інформаційно-технічної сфери.



Універсальний ноутбук Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) створено за прогресивною концепцією «2 в 1», тому користувачі за потреби зможуть змінювати режим роботи та переходити від одного завдання до іншого. Пристрій важить 1,49 кг, а товщина його корпусу становить 21,9 мм, тому він стане компаньйоном для фахівців, які цінять портативність. Завдяки процесору Intel Core Ultra 7 165U із вбудованою відеокартою серії Intel Graphics, що відповідає специфікації Intel vPro Enterprise, та місткому акумулятору, який має режим швидкого заряджання, цей ноутбук підходить для тривалих робочих сеансів. Пристрій оснащено 14-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 16:10 і роздільною здатністю WUXGA (1920×1200). Він має тонку рамку та доступний у сенсорному виконанні. Завдяки досконалому дисплею та новітній аудіосистемі від компанії DTS користувачі зможуть насолодитися якістю відтворення зображення та звуку. Щоб задовольнити потреби найвибагливіших фахівців, яким часто доводиться працювати в дорозі, розробники оснастили ноутбук TravelMate P4 Spin 14 модулем зв’язку стандарту Wi-Fi 6E. Крім того, пристрій може мати модуль зв’язку стандарту 4G LTE.



Надійний і продуктивний ноутбук Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) оснащено найновітнішими процесорами лінійки Intel Core Ultra, що відповідають специфікації Intel vPro Enterprise. Їх доповнюють модулі двоканальної пам’яті DDR5 із загальним обсягом до 64 ГБ, SSD з інтерфейсом PCIe місткістю до 1 ТБ, місткий акумулятор і програма Intel Unison. Ноутбук оснащено дисплеєм із роздільною здатністю WUXGA (1920×1200) із вузькою рамкою, та аудіосистемою, що забезпечує чисте звучання завдяки підтримці технології Acer TrueHarmony. Як і ноутбук-трансформер, модель із 16-дюймовим екраном має великий набір портів. Вони допоможуть фахівцями залишатися на зв’язку та користуватися всіма необхідними периферійними пристроями, де б ті не перебували.



Ноутбуки Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) оснащено процесорами серії AMD Ryzen PRO 8040, чиї можливості розширено завдяки використанню засобів AMD Ryzen AI. Ці процесори можуть мати до восьми потужних ядер на базі архітектури Zen 4 та забезпечують оптимальну продуктивність під час використання програм для кооперації, роботи чи створення контенту. Використання засобів Ryzen AI дало змогу значно пришвидшити роботу ноутбуків цієї серії, покращити захист конфіденційних даних, забезпечити довшу роботу від акумулятора та знизити рівень шуму під час роботи настільки, що його майже не чутно.



Ноутбук може бути оснащено модулями пам’яті DDR5 із загальним обсягом до 64 ГБ, SSD з інтерфейсом PCIe Gen 4 місткістю до 1 ТБ й містким акумулятором. Також варто зауважити, що пристрій підтримує технології AMD PRO, зокрема пакет новітніх засобів Enterprise Mobility Management, а також функції захисту корпоративного рівня.



Усі ноутбуки серії TravelMate P4 сконструйовано так, аби вони зберігали високу ефективність під час будь-яких випробувань, що можуть виникнути у процесі щоденного використання. Пристрої успішно пройшли сертифікацію на відповідність вимогам військових стандартів міцності, а новітня технологія Acer Dust Defender захищає їх від накопичення пилу, яке може призвести до зниження продуктивності. Крім того, всі ноутбуки лінійки оснащено дискретним модулем захисту TPM 2.0, шторкою для захисту конфіденційності та сканером відбитків пальців задля безпечного входу в систему. У певних моделей ноутбуків TravelMate P4 також може бути пристрій для зчитування смарткарток.



В усі без винятку ноутбуки бізнес-класу лінійки TravelMate додано новітні ШІ-функції для колективної роботи над проєктами та створення контенту. Ознайомитися з ними можна в області Acer Experience Zone програми TravelMateSense. Для представників творчих професій розробники передбачили графічний редактор Acer LiveArt. Ця програма дає змогу миттєво видалити тло на зображеннях із людьми, тваринами або предметами і створити карту глибини на двовимірних зображеннях. Нові ноутбуки також підходять для роботи з графічним редактором GIMP і плагіном Stable Diffusion від компанії Intel, за допомогою яких можна швидко створювати найрізноманітніші ілюстрації та інші зображення й доповнювати їх текстом.



Нові продукти лінійки TravelMate втілили в собі інноваційний пакет технологій Acer PurifiedView 2.0. Ці технології не тільки оптимізують споживання енергії під час роботи з програмами, що потребують прискорення за допомогою ШІ-прискорювача, а й забезпечують якість відтворення зображення під час відеоконференцзв’язку та ведення потокових трансляцій. Завдяки технологіям Background Blur, Automatic Framing і Eye Contact користувачі завжди матимуть неперевершений вигляд. Пристрої вигідно доповнює пакет технологій Acer PurifiedVoice, до якого входить, зокрема, технологія AI Noise Reduction. Вона забезпечує активне придушення фонового шуму, а отже неодмінно стане в пригоді під час конференцій.



Розробники подбали про клієнтів-підприємців, тому нові ноутбуки постачаються з попередньо інстальованими засобами комерційного керування, що допоможуть користувачам організувати ефективне керування підприємством і захистити важливу інформацію. Нова програма TravelMateSense дасть користувачам змогу налаштувати та оптимізувати пристрій, а також отримати доступ до систем підтримки. Аби перейти до неї, потрібно лише натиснути спеціальну клавішу TravelMateSense. У розділі Workflow («Робочий процес») згруповано функції, що можуть знадобитися користувачам у найрізноманітніших робочих сценаріях: Meeting («Зустріч»), Away («Немає на місці») і Work («Робота»). За потреби їх можна буде персоналізувати відповідно до вподобань користувача. У розділі Secure Guard («Захист пристрою») представлено арсенал засобів і функцій, які допоможуть захистити пристрої лінійки TravelMate від потенційних загроз. До них належать, зокрема, USB Device Filter («Фільтр USB-пристроїв»), Personal Secure Drive («Особистий захищений диск»), File Secure («Захист файлів») і Dynamic Lock («Динамічне блокування»). У розділі Checkup («Перевірка») користувачі зможуть перевірити технічний стан найважливіших компонентів пристрою: сховища, акумулятора, модулів оперативної пам’яті тощо. Крім того, там можна буде ознайомитися з інструкцією з калібрування акумулятора, що допоможе оптимізувати заряджання. На головній сторінці доступні параметри конфігурації системи, наприклад режими продуктивності та заряджання, налаштування екрана та органи керування функцією DustDefender, а також вікно огляду стану системи. Там у режимі реального часу відображаються відомості про стан пристроїв лінійки TravelMate.



Простий, але ефективний засіб керування Acer Office Manager дає змогу офісам, де немає виділених фахівців з інформаційних технологій, організувати збирання даних, централізацію ресурсів і спостереження за інформаційно-технічним обладнанням. Засіб Acer ProShield Plus, який поєднав у собі функції захисту та керування, гарантує надійний захист критично важливих даних, причому забезпечити його буде просто, адже керування всіма функціями здійснюється за допомогою єдиної клієнтської консолі.



Усі ноутбуки лінійки Acer TravelMate зареєстровано у списку EPEAT. І самі пристрої, і їхнє упакування виготовляють із широким залученням перероблених матеріалів. Завдяки такому свідомому та відповідальному рішенню виробника пристрої цього модельного ряду відповідають найсуворішим екологічним вимогам до електроніки.



Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) надійде до продажу в країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у третьому кварталі (початкова ціна становить 1359 євро). Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) надійде до в країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у третьому кварталі (початкова ціна становить 1019 євро). Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) надійде до продажу в країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у третьому кварталі (початкова ціна становить 959 євро). Acer TravelMate P4 14 (TMP14-42-TCO) надійде до продажу в країнах Європи, Близького Сходу й Африки в четвертому кварталі (початкова ціна становить 949 євро). Точна дата постачання ноутбуків в Україну буде анонсована згодом. Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365 0

