5 июня 2024 г., 10:25

Усвідомлюючи свою відповідальність за життя та безпеку учасників, Оргкомітет iForum прийняв, як зазначається, важке, але необхідне рішення: не проводити захід цього року.

«Безпека наших учасників завжди була і залишається нашим головним пріоритетом. Як показав приклад Харкова та Чернігова, противник націлений на масові жертви серед цивільного населення, а багатотисячна конференція може стати саме такою ціллю», йдеться у заяві. З огляду на це, проведення заходу у звичному форматі організатори вважають небезпечним, а онлайн-формат – недоцільним.

«Ми продовжуємо працювати над підготовкою майбутніх заходів і з нетерпінням чекаємо на можливість знову зібрати всіх разом. Дякуємо за ваше розуміння та підтримку у цей складний час. Бережіть себе і своїх близьких!», резюмують організатори iForum.

iForum буде, але не цього року

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