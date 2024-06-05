Cloudera придбала АІ-стартап Verta

5 июня 2024 г., 12:45

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Cloudera заявила про придбання Verta, розробника інструментів для створення додатків штучного інтелекту. Умови угоди не розголошуються.

«Cloudera купує операційну платформу Verta для штучного інтелекту, щоб посилити нашу команду і прискорити наші операційні можливості штучного інтелекту, – наголосив генеральний директор Cloudera Чарльз Сенсбері (Charles Sansbury). – Ми швидко рухаємося вперед, щоб забезпечити наших клієнтів технологіями, необхідними для управління їхніми ініціативами в області даних і АІ, і ми не плануємо сповільнюватися».

До придбання Verta залучила понад 15 млн дол від Intel Capital та інших інвесторів. Її однойменна програмна платформа надає готові моделі штучного інтелекту, набори даних, за допомогою яких ці моделі можна навчати, і зразки підказок. Ці стартові набори, як їх описує компанія, обіцяють прискорити проекти з розробки АІ, усуваючи необхідність для команд розробників програмного забезпечення створювати все з нуля.

Додавання до нейромереж функцій RAG, або розширеного пошуку, є ще одним завданням, яке Verta обіцяє полегшити. RAG – це техніка машинного навчання, яка дозволяє розширювати базу знань АІ-моделі без її перенавчання. Це значно знижує вимоги до інфраструктури і, таким чином, зменшує витрати.

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