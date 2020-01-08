Accenture выкупила у Broadcom бизнес кибербезопасности

8 января 2020 г., 17:25

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В анонсированной вчера сделке консультационная компания Accenture приобрела у Broadcom подразделение Cyber Security Services (CSS), которое та, в свою очередь, в августе прошлого года получила в рамках сделки с покупкой Symantec за 10,7 млрд долл. К Broadcom тогда перешёл и бренд Symantec, а оставшаяся часть компании была переименована в NortonLifeLock.

CSS предоставляет крупным предприятиям информацию о хакерской активности и реагирует на прорывы защиты корпоративных сетей. В нём занято примерно три сотни человек, работающих в шести операционных центрах: в США, Великобритании, Индии, Австралии, Сингапуре и Японии.

«Получив Symantec CSS, Accenture Security сможет предложить глобальному бизнесу одну из самых комплексных управляемых служб обнаружения и управления угрозами кибербезопасности», — заявила исполнительный директор Accenture Джули Свит (Julie Sweet).

По данным Frost & Sullivan, Accenture входит в первую пятёрку игроков рынка услуг безопасности, вместе с Deloitte, IBM, EY Global и PwC. За 2017-2018 гг. весь этот сегмент вырос на 18,3, а выручка пятёрки лидеров увеличилась ещё больше — на 27,6%.

Учитывая оптимистичные прогнозы Frost & Sullivan для этой отрасли на ближайшее будущее, покупка CSS видится вполне логичным шагом для Accenture, который позволит ей извлечь максимум выгоды из роста корпоративных расходов в этом сегменте.

Сделка с Broadcom завершится в марте 2020 года. Ей предшествовала серия поглощений других фирм, включая Deja vu Security, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore и FusionX. Это демонстрирует приверженность Accenture Security финансированию и внедрению инновационных решений для анализа угроз и кибербезопасности. В своём 2019 финансовом году Accenture инвестировала почти 1,2 млрд долл. в 33 поглощения, позволивших ей быстро приобрести критически важные навыки и возможности в стратегических областях рынка.

Хотя официально не сообщается сколько Accenture потратила на CSS, вряд ли Broadcom в итоге осталась в выигрыше. Партнёры Symantec сообщают, что бизнес кибербезопасности Broadcom значительно снизил обороты за последние несколько месяцев и, что многие сотрудники СSS, которых они знали, покинули отделы продаж, маркетинга и управления отчетностью.

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