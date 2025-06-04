Нова серія чіпів Broadcom Tomahawk 6 Switch забезпечує пропускну здатність 102,4 Тбіт/с

4 июня 2025 г., 15:25

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Компанія Broadcom оголосила про початок постачання серії чіпів Tomahawk 6 Switch, які забезпечують першу у світі пропускну здатність 102,4 Тбіт/с в одному чіпі — це у два рази більше пропускної здатності будь-якого Ethernet-комутатора, доступного нині на ринку. Маючи безпрецедентні масштаби, енергоефективність і оптимізовані для AI функції, Tomahawk 6 створений для забезпечення роботи мереж AI нового покоління з можливістю масштабування і розширення, забезпечуючи гнучкість з підтримкою 100G/200G SerDes і спільно упакованої оптики (CPO). Він пропонує найповніший в галузі набір функцій маршрутизації штучного інтелекту і варіантів міжз'єднань, розроблених для задоволення потреб кластерів штучного інтелекту з більш ніж мільйоном XPU.



«Tomahawk 6 — це не просто оновлення, це прорив», — сказав Рам Велага (Ram Velaga), старший віцепрезидент і генеральний директор Core Switching Group, Broadcom. «Він знаменує собою поворотний момент у проєктуванні інфраструктури штучного інтелекту, об'єднуючи в одній платформі найвищу пропускну здатність, енергоефективність і адаптивні функції маршрутизації для масштабованих і розподілених мереж. Попит з боку клієнтів і партнерів був безпрецедентним. Tomahawk 6 готовий зробити швидкий і значний вплив на розгортання великих кластерів штучного інтелекту».



«Кластери штучного інтелекту масштабуються від десятків до тисяч прискорювачів, перетворюючи мережу в критичне вузьке місце, при цьому від них очікується безпрецедентна пропускна здатність і затримка», — зазначив Кунджан Собхані (Kunjan Sobhani), провідний аналітик з напівпровідників Bloomberg Intelligence. «Подолавши бар'єр у 100 Тбіт/с і об'єднавши масштабовані мережі Ethernet, Tomahawk 6 від Broadcom надає гіпермасштабованим компаніям відкриту, засновану на стандартах структуру, вільну від пропрієтарних обмежень, а також чіткий і гнучкий шлях до наступного етапу розвитку інфраструктури штучного інтелекту».



Інновації Tomahawk 6 виходять далеко за межі чіпа, забезпечуючи повну енергоефективність на системному рівні та економію витрат завдяки найкращій у своєму класі екосистемі SerDes і оптиці Broadcom. Завдяки провідному в галузі 200G SerDes він забезпечує максимальну дальність пасивного мідного зв'язку, дозволяючи створювати високоефективні системи з низькою затримкою, максимальною надійністю і мінімальною сукупною вартістю володіння (TCO). Сімейство Tomahawk 6 містить опцію для 1024 100G SerDes на одному чіпі, що дозволяє клієнтам розгортати кластери AI з розширеним мідним охопленням і ефективним використанням XPU та оптики з нативними інтерфейсами 100G.



Для систем, що вимагають оптичного підключення, Tomahawk 6 також буде доступний зі спільно упакованою оптикою, що забезпечує мінімальне енергоспоживання і затримку, одночасно знижуючи кількість збоїв зв'язку і підвищуючи довгострокову надійність — важливі переваги для операторів гіпермасштабних мереж штучного інтелекту. Рішення Tomahawk 6 CPO засноване на технології, наданій Broadcom у версіях CPO Tomahawk 4 і 5.



Архітектура Tomahawk 6 дозволяє створювати уніфіковані мережі для навчання та інференсу AI в безпрецедентному масштабі. Cognitive Routing 2.0 в Tomahawk 6 відрізняється вдосконаленою телеметрією, динамічним контролем перевантаження, швидким виявленням збоїв і обрізанням пакетів, що забезпечує глобальне балансування навантаження та адаптивне управління потоком. Ці можливості адаптовані для сучасних робочих навантажень AI, включаючи змішані експертні системи, точне налаштування, навчання з підкріпленням і моделі міркувань.



Завдяки підтримці масштабованих мереж Tomahawk 6 задовольняє всім мережевим вимогам для нових кластерів від 100 тис. до 1 млн XPU. Використання Ethernet для інтерфейсів масштабування і розширення пропонує значні переваги для мережевих операторів, дозволяючи їм використовувати уніфікований технологічний стек і єдині операційні інструменти у всій структурі штучного інтелекту. Це також дозволяє використовувати взаємозамінні інтерфейси, де оператори хмарних сервісів можуть динамічно розбивати свої XPU-ресурси на оптимальні конфігурації для різних робочих навантажень клієнтів.



Динаміка розвитку Tomahawk 6 і Ethernet для всіх потреб бекенд-мереж очевидна. Планується кілька розгортань з використанням понад 100 000 XPU з Tomahawk 6 для масштабованих міжз'єднань.



Tomahawk 6 розроблений як частина динамічної, відкритої екосистеми масштабованого Ethernet. З цією метою Broadcom надає галузі відкриті специфікації для ефективних інтерфейсів масштабування для XPU і NIC. Структура SUE була анонсована Broadcom на Open Compute Project (OCP) в Дубліні у квітні 2025 року і доступна безоплатно. Ця технологія буде надана організаціям з розробки відкритих стандартів, включаючи OCP.



Комплексна платформа Ethernet AI від Broadcom охоплює сімейства комутаторів Tomahawk і Jericho, мережеві карти Thor, ретаймери Agera, оптичні DSP Sian, оптичні модулі в одному корпусі та комплекти для розробки програмного забезпечення, що забезпечує комплексне рішення для інфраструктури штучного інтелекту наступного покоління.



Відзначається, що Tomahawk 6 є ключовим доказом прихильності Broadcom до забезпечення можливості масштабування і розширення Ethernet. Tomahawk 6 відповідає вимогам Ultra Ethernet Consortium і підтримує сучасні транспортні протоколи штучного інтелекту, сигналізацію перевантаження і телеметрію для великих розподілених навчальних середовищ. Він також підтримує довільні мережеві топології, включаючи масштабування, Clos, rail-only, rail-optimized і torus.

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