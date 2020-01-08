Samsung представила монитор Odyssey с изогнутым экраном диагональю 49 дюймов

8 января 2020 г., 16:55

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Компания Samsung Electronic представила принципиально новую серию изогнутых игровых мониторов Odyssey на международной выставке потребительской электроники CES 2020.



В новую линейку устройств входят модели G9 (экран 49 дюймов) и G7 (экран 32 и 27 дюймов) с рекордно высокой изогнутостью (радиус изгиба 1000 мм/1000R) и технологией QLED.

Дисплеи имеют время отклика в 1 мс (MPRT) и частоту обновления 240 Гц с технологией RapidCurve. Устройства поддерживают NVIDIA G-SYNC (G-SYNC Compatible) и Adaptive Sync на DP1.4.



Как отмечается, G9 — первый в мире игровой монитор с разрешением Dual Quad High Definition (5120×1440 точек) с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), соотношением сторон 32:9, кривизной экрана 1000R и пиковой яркостью 1000 кд/м2. Монитор оснащен технологией Quantum dot, что в сочетании с панелью HDR1000 VA обеспечивает высокую реалистичность, яркость и отличную детализацию изображения. Производитель обращает внимание на то, что сочетание малого времени отклика и высокой частоты обновления вместе с рекордным радиусом кривизны 1000R устраняет отвлекающие факторы и обеспечивает плавность картинки даже в самые динамичные игровые моменты, когда доля секунды может означать разницу между победой и поражением.



G9 отличается ярким дизайном: белой глянцевой отделкой корпуса и футуристической внутренней подсветкой с 52 возможными цветами и пятью световыми эффектами.



Мониторы младшей модели G7 получили такие же высокие характеристики по времени отклика, частоте обновления и радиусу кривизны экрана, как и старшая модель. G7 построена на базе матрицы Quad-High Definition с разрешением 2560×1440 точек с соотношением сторон 16:9 и панелью HDR600 VA с пиковой яркостью 600 кд/м2. QLED-экран модели G7 с технологией Quantum dot обеспечивает точное воспроизведение цветов в широком диапазоне значений при любом освещении.



G7 имеют дизайн с гладкой матовой чёрной поверхностью корпуса и изменяемой внутренней подсветкой, которая может оставаться статичной, приглушаться во время игры или менять цвет в зависимости от предпочтений игрока.



Цены на устройства пока не сообщаются. Мировые продажи мониторов Samsung G9 и G7 начнутся во втором квартале наступившего года.

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