Broadcom представила перший у галузі 50G PON чипсет із нейропроцесором та підтримкою Wi-Fi 8

19 июня 2026 г., 11:45

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Компанія Broadcom офіційно анонсувала BCM68850 - перший у напівпровідниковій індустрії шлюз-процесор (SoC) стандарту 50G ITU-PON для домашніх роутерів, який отримав інтегрований нейропроцесор (NPU) та нативну сумісність із бездротовим стандартом майбутнього Wi-Fi 8.



Цей запуск завершує формування найсучаснішого портфоліо широкосмугового зв'язку від Broadcom. Компанія створює єдину архітектуру «розумної периферії» (intelligent edge), впроваджуючи прискорення алгоритмів AI за допомогою NPU на всіх своїх платформах - від кабельних мереж та оптичного волокна (PON) до Wi-Fi-роутерів та ТБ-приставок. Це закладає стабільний інфраструктурний фундамент для локальної обробки AI-завдань та надвисоких мультигігабітних навантажень наступного десятиліття.



Перехід на оптичні мережі класу 50G PON забезпечує колосальний запас пропускної здатності та фіксовану ультранизьку затримку, необхідні для AI-екосистем. Оскільки сучасні будинки перетворюються на високоактивні обчислювальні вузли, структура домашнього інтернет-трафіку змінюється: він дедалі більше складається з масивних, миттєвих мікросплесків даних.



Шлюз 50G PON здатний обробити та передати такі високощільні пакети інформації за частку мілісекунди, миттєво звільняючи канал для наступного запиту. Така надшвидка технологія «імпульсу та звільнення» (burst and release) є життєво важливою для синхронізації автономних AI-агентів у реальному часі або трансляції багатопотокового відео ультрависокої чіткості (телеприсутності), оскільки вона зводить тремтіння затримки практично до нуля та захищає спільне оптичне волокно від заторів.



BCM68850 - це автономна система на чипі (SoC) для абонентських терміналів (CPE), яка пропонує операторам стандартизований шлях ITU-T для модернізації мереж під вимоги майбутнього.



Серед ключових особливостей процесора слід зазначити, що це виділений CPU для роботи додатків оператора та стороннього софту на базі поширеного проміжного ПЗ (middleware).



До складу входить спеціалізований AI-рушій, який прискорює локальне виведення AI-моделей на периферії (Edge AI inference), суттєво знижуючи хмарні затримки та підвищуючи конфіденційність користувацьких даних, залишаючи їх у межах будинку.



Забезпечується повна пропускна здатність 50 Гбіт/с як на завантаження, так і на віддачу контенту.



В наявності нативна апаратна підтримка майбутнього стандарту Wi-Fi 8 для забезпечення максимальної стабільності бездротового сигналу під навантаженням.



Інтелектуальне самовідновлення дозволяє операторам впроваджувати виявлення аномалій у мережі в реальному часі та проактивно оптимізувати смугу пропускання, що знижує операційні витрати (OpEx) і підвищує середній дохід на одного користувача (ARPU).



Підтримується інтеграція передових алгоритмів захисту, включаючи постквантову криптографію (PQC).



Нове наскрізне рішення 50G повністю замикає технологічний ланцюжок Broadcom: від станційного термінала BCM68660 OLT на стороні провайдера до безпосереднього клієнта на периферії через оптичний модем BCM55050 ONT або повноцінний домашній шлюз BCM68850 CPE. Така уніфікована архітектура оптимізує ресурси процесора та пам'яті під завдання AI-ери, гарантуючи, що домашні роутери впораються з гігантськими потоками даних цифрових інновацій майбутнього.



«З BCM68850 ми маркуємо визначальну віху для глобальних волоконно-оптичних мереж, перетворюючи периферію широкосмугового зв'язку на центральний інтелектуальний хаб розумного будинку», - заявив Філіп Радтке (Philip Radtke), віцепрезидент із продуктового маркетингу підрозділу бездротового та широкосмугового зв'язку Broadcom.



Аналітики дослідницької компанії Omdia підтверджують важливість релізу, зазначаючи, що розгортання повноцінного 50G-каналу дозволить операторам зв'язку повністю розкрити потенціал інвестицій в інфраструктуру та підготуватися до неминучого глобального циклу впровадження стандарту Wi-Fi 8.



Наразі Broadcom уже постачає перші інженерні зразки чипсетів BCM68850 та BCM55050 своїм ключовим клієнтам та партнерам для раннього тестування й інтеграції у фінальні пристрої.

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