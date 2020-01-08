Western Digital показала портативный SSD USB 3.1 Gen 2 емкостью 8 ТБ

8 января 2020 г., 22:15

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На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, компания Western Digital презентует новые продукты в линейке для хранения данных.



В частности компания продемонстрировала самый емкий в мире портативный SSD USB 3.1 Gen 2 размером с ладонь. Western Digital продолжает разрабатывать новые решения для хранения контента, на этот раз — объемом 8 ТБ. Объединяя свои знания в области флэш-технологий и дизайна, компания выводит на рынок продукты, которые отвечают сегодняшним нуждам потребителей.



Под брендом SanDisk выпущен цельнометаллический флеш-накопитель, который позволяет легко переносить контент между смартфонами, планшетами и ноутбуками с USB Type-C и компьютерами с USB Type-A.



Ожидается, что новый накопитель SanDisk Ultra Double Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ появится в продаже в конце этого календарного квартала.



Компания также объявила о выходе первого в отрасли игрового накопителя WD_Black P50 с SuperSpeed ​​USB 20 Гбит/с .



Western Digital представила пять игровых решений из линейки WD_Black, в том числе два диска с лицензией Xbox, игровой диск WD_Black P10 для Xbox One и игровой диск WD_Black D10 для Xbox One. Эти два диска поставляются с пробной подпиской Xbox Game Pass Ultimate.



Также анонсировано ibi — интеллектуальное устройство управления фотографиями от SanDisk. Это локальное хранилище, которое работает как персональное облако для фотографий и видео.



Приложение Companion обеспечивает беспроводную связь для автоматического резервного копирования с интуитивным интерфейсом.



Пользователи могут собирать контент из разных носителей, включая ноутбуки, USB-накопители, социальные сети и облачные учетные записи — все они хранятся в ibi и доступны для просмотра в приложении.



«Сегодня люди создают больше контента, чем когда-либо. Нужны более совершенные решения, которые помогут хранить, получать доступ, делиться и управлять объемными данными. Наш главная задача — расширить возможности потребителей, дать им полный контроль над своим контентом. Наши клиенты могут быть уверены, что информация надежно хранится и всегда под рукой; что она доступна в любое время, в любом месте», — заявил Дэвид Эллис, вице-президент по маркетингу продуктов Western Digital.

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