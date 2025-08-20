Accenture придбала австралійську CyberCX за 650 млн дол.

20 августа 2025 г., 16:45

За повідомленням Reuters, компанія Accenture уклала угоду про придбання австралійської фірми з кібербезпеки CyberCX. Ця купівля є найбільшою в історії компанії у цьому секторі, а її вартість





Сума придбання, за даними Australian Financial Review, становить понад 650 млн дол.





Угода підкреслює зростаючий попит на послуги з кібербезпеки в Австралії, яка останніми роками постраждала від серії руйнівних кібератак. Зокрема, у 2022 році стався витік даних 10 млн користувачів телекомунікаційної компанії Optus, а також хакерська атака на медичну страхову компанію Medibank, що торкнулася майже 10 млн клієнтів. У липні Qantas Airways також повідомила про злам одного зі своїх кол-центрів, що призвело до витоку інформації 6 млн пасажирів.





CyberCX була створена у 2019 році внаслідок злиття 12 менших фірм за підтримки приватної інвестиційної компанії BGH Capital. Наразі в компанії працює близько 1400 осіб, а її центри безпеки розташовані по всій Австралії та Новій Зеландії. Її очолюють Джон Пайтарідіс (John Paitaridis) та Аластер МакГіббон (Alastair MacGibbon), чий зв'язок з Optus є особливо помітним, враховуючи минулий витік даних у цій компанії.





Ця угода є частиною ширшої стратегії Accenture. З 2015 року компанія здійснила 20 поглинань у сфері безпеки, включаючи придбання бразильської фірми Morphus, а також іспанської та мексиканської компаній Innotec Security та MNEMO Mexico. На внутрішньому ринку, у лютому, Accenture також уклала угоду на 700 млн дол. з Telstra для впровадження AI-можливостей у телекомунікаційній компанії.

