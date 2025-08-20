Cisco оновлює лінійку фаєрволів і розширює можливості захисту мереж

20 августа 2025 г., 15:35

За даними ERC, у 2025 році постає необхідність заміни пристроїв ASA5525, 5545 і 5555, підтримання яких буде припинено наприкінці вересня виробником. Крім того, на моделі ASA5506, 5508, 5516 востаннє можна буде оновити ліцензії, а з 2026 року їх також буде знято з підтримки та гарантії RMA. Саме тому вже зараз треба вибрати пристрої, які не лише замінять попередні, а й забезпечать організаціям стабільний захист і продуктивність на найближчі 5–7 років.



Зазначено, у світі, де більша частка трафіку є зашифрованою, а загрози – дедалі витонченішими, Cisco впевнено відповідає на виклики сучасної кібербезпеки, поступово оновлюючи лінійку захисних рішень. Найновіші пристрої серії Secure Firewall 1200 та 8000 Series Secure Routers втілюють стратегічний підхід Cisco до інтеграції продуктивності, безпеки та керованості.



Серію Cisco Secure Firewall 1200 створено для організацій, які шукають оптимальний баланс між продуктивністю та безпекою. Ці NGFW-фаєрволи стануть у пригоді для сучасних середовищ, де значна частина трафіку є TLS 1.3/HTTPS, що ускладнює виявлення загроз.



Переваги 1200 Series:



Продуктивність до 25 Гбіт/с (залежно від моделі) з глибоким аналізом трафіку.

Апаратне прискорення інспекції шифрованого трафіку, що дає змогу здійснювати дешифрування без втрати швидкості.

Підтримання динамічного політично орієнтованого захисту з інтеграцією Cisco Talos Threat Intelligence.

Централізоване керування через Cisco Security Cloud Control – єдину хмарну консоль для фаєрволів, політик доступу й міжмережевого моніторингу.



Цю серію призначено для середніх і великих організацій, які прагнуть автоматизації, масштабованості та уніфікованого керування політиками.



Ще одним значним кроком Cisco є розроблення 8000 Series Secure Routers, які об’єднують високопродуктивну маршрутизацію, SD-WAN і безпеку на рівні NGFW. Доступні до замовлення з червня 2025 року, ці маршрутизатори є універсальним рішенням для віддалених офісів і філій, які потребують ефективної консолідації мережевих і безпекових функцій.



Переваги 8000 Series:



Підтримання Cisco SD-WAN і Threat Defense (FTD) в єдиній платформі.

Вбудоване апаратне підтримання постквантового шифрування (PQC-ready).

Продуктивність і масштабованість, адаптована для філій, кампусів і хмарних сценаріїв.

Універсальний стек функцій: Next-Gen Firewall, Zero Trust, URL-фільтрація, VPN, IPS/IDS.



Ці маршрутизатори дають змогу створити єдиний центр керування маршрутизацією і загрозами, мінімізуючи потребу розгортання окремих пристроїв безпеки.



Обидві серії (Secure Firewall 1200 та 8000 Series Secure Routers) можна інтегрувати в Cisco Security Cloud – нову архітектуру уніфікованої безпеки Cisco, яка гарантує:



гнучке керування політиками в мультихмарних і гібридних середовищах;

обмін об’єктами й політиками між пристроями та платформами;

ефективне блокування зовнішніх і внутрішніх загроз, навіть у розподілених інфраструктурах.



Оновлення захисної лінійки Cisco засвідчує орієнтацію на швидкість, безпеку та масштабованість. Нові фаєрволи серії 1200 забезпечують глибоку інспекцію трафіку, навіть коли його повністю зашифровано. А маршрутизатори серії 8000 інтегрують функції SD-WAN і захисту від загроз, перетворюючи мережу на першу лінію оборони.

