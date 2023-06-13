ABB укріплює напрямок smart home з придбанням Eve Systems

13 июня 2023 г., 17:25

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Компанія АВВ оголосила про придбання Eve Systems GmbH, мюнхенського розробника продуктів для розумного дому. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Наголошується, що ця угода зробить ABB лідером у виробництві продуктів для "розумного дому" на основі Matter and Thread, нового стандарту взаємодії та технології бездротового зв'язку. ABB зможе прискорити постачання безпечних, розумних та енергоефективних будинків і будівель завдяки розширеному додатковому асортименту продукції Eve, орієнтованому на споживача і пристосованому до ринку модернізації.

Слід вказати, що придбання відбулося на тлі зростання попиту на технології "розумного дому" у відповідь на підвищений інтерес споживачів до енергоефективності, а також у зв'язку з тим, що влада прагне стимулювати модернізацію наявного житлового фонду, оскільки на будівлі припадає майже 40% світових викидів вуглекислого газу.

Заснована в 1999 році Eve Systems розробляє широкий спектр пристроїв для домашньої автоматизації, енергоменеджменту, безпеки та моніторингу побутових приладів. Компанія, в якій працює близько 50 співробітників, є піонером у розробці нового стандарту зв'язку Matter, який забезпечує повну сумісність продуктів для розумного дому, незалежно від виробника та операційної системи користувача, за допомогою бездротової технології Thread.

"Ми прагнемо бути найкращим та мати повний комплект розумних технологій та інновацій для наших клієнтів по всьому світу. Matter and Thread, в якій Eve є лідером, - це розробка, що змінює правила гри для впровадження технології "розумного будинку". Вона дозволяє бездоганно, інтуїтивно та безпечно інтегрувати різні пристрої та сервіси, що дає можливість людям зручно та безпечно керувати своєю енергією та своїм оточенням. Це захоплююча точка зростання для галузі, і це придбання наближає наші зобов'язання щодо розумних будівель безпосередньо до споживача», зазначив Майк Мустафа (Mike Mustapha), президент підрозділу "Розумні будівлі" компанії ABB Electrification.

Придбання набуває чинності негайно, і Eve Systems стає незалежним брендом у портфоліо рішень для автоматизації будівель та дому в рамках підрозділу "Розумні будівлі" компанії ABB Electrification.

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