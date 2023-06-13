Кіберполіція викрила ботоферму на понад 4000 фейкових акаунтів

13 июня 2023 г., 16:35

0

Tweet

Поліція Вінниччини ліквідувала масштабну ботоферму, що використовувалась для дискредитації «Сил оборони України» та поширення пропаганди на користь росії. Дописи й коментарі у соцмережах публікувалися нібито від пересічних громадян України. Ботоферма нараховувала щонайменше 4 тисячі фейкових акаунтів. За кожного створеного бота правопорушники отримували оплату в рублях. Тепер за скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення.

До складу групи входило троє вінничан віком 30, 38 та 42 роки. Зловмисники організували роботу «ботоферми» з використанням російських сервісів. Вони щодня реєстрували близько 500 анонімних облікових записів у різних соціальних мережах, на торговельних онлайн-майданчиках, месенджерах, зокрема і заборонених в Україні. Фейкові акаунти також використовувалися для вчинення шахрайських дій на торговельних майданчиках.

За надані послуги зловмисники отримували виплати в російських рублях. Надалі, за допомогою підсанкційних платіжних систем WebMoney, PerfectMoney, конвертували їх у криптовалюту та виводили на підконтрольні банківські картки.

Загальний обіг коштів, отриманих правопорушниками від злочинної діяльності «ботоферми», складав понад 500 тис. грн на місяць.

«Ботоферму» зловмисники облаштували у гаражному приміщенні обласного центру. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, мобільні телефони, понад 3300 SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку, 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення, банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень