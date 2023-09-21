50 тисяч користувачів отримають інтернет-доступ в укриттях українських ВНЗ

21 сентября 2023 г., 16:35

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Такими є результати спільного проєкту «Хуавей Україна» та Фонду освітніх ініціатив «Wi-Fi в укриттях», ініційованого Мінцифри та Міносвіти України





Впродовж 2022-2023 навчального року в укриттях 27 навчальних закладів було розгорнуто сучасну мережу Wi-Fi 6. Це забезпечить безперервний доступ до освіти студентам і викладачам по всій Україні — там, де можливе очне навчання. 22 університети, 2 центри зайнятості та 3 заклади професійної освіти по всій Україні отримали сучасне обладнання Huawei для швидкісного інтернету в укриттях. Партнером і виконавцем проєкту виступив БФ «Фонд освітніх ініціатив».



За підсумками проєкту завершено доставлення і триває інсталяція 500 точок доступу, 50 комутаторів, 200 адаптерів живлення, а також маршрутизаторів для збільшення швидкості зʼєднання. Ці пристрої дозволять побудувати мережу Wi-Fi 6 в бомбосховищах ВНЗ. Одна точка доступу уможливлює доступ до інтернету для більш ніж 100 студентів і викладачів. Загалом кількість переданого обладнання Huawei дозволить забезпечити інтернетом понад 50 тисяч користувачів. За потреби ця потужність може бути збільшена. В укриттях, які функціонують також як пункти незламності, інтернетом можуть користуватися і містяни.



«Ми вдячні компанії «Хуавей Україна» та Фонду освітніх ініціатив за цей проєкт. На сьогодні співпраця з великими корпораціями, іншими державами, закладами освіти, громадським сектором є надважливою для забезпечення безперервності освітнього процесу, у цей складний для України час. Сподіваюся, це лише початок, і проєкт «Wi-Fi в укриттях» знайде своє продовження у подальшій співпраці з різними партнерами», — прокоментував Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



«Інформаційні технології та інновації — ключова спеціалізація Фонду освітніх ініціатив. Ми понад 11 років сприяємо розвитку вітчизняної ІТ-індустрії та популяризації інновацій як способу мислення. Сьогодні надважливим для ІТ-освіти є впровадження проєкту «Wi-Fi в укриттях» саме у закладах вищої освіти, і ми вдячні Міністерству освіти й науки України, Міністерству цифрової трансформації України та колективу «Хуавей Україна» за підтримку цієї ініціативи», — зазначила Надія Омельченко, віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор», засновниця БФ «Фонд освітніх ініціатив».



«Безперервний доступ до освіти — один із пріоритетів Huawei. Наша компанія бере участь в ініціативі «Wi-Fi в укриттях», оскільки ми добре розуміємо цінність освіти та її вплив на економічний ландшафт на рівні держави. Сталий навчальний процес вплине на якісну професійну підготовку майбутніх випускників, котрі займатимуться відбудовою України», — зазначив Тоні Цао, заступник директора «Хуавей Україна».



Завершальним етапом проєкту є навчання технічних фахівців університетів-учасників програми «Wi-Fi в укриттях» за курсом Huawei HCIA-Datacom щодо налаштування бездротових рішень Wi-Fi. Тренінг триває з 18 до 22 вересня 2023 року онлайн. Тренер — провідний вітчизняний фахівець із мережевих технологій Віталій Мар’яновський, сертифікований тренер Huawei ICT Academy.





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