Cisco поглинає Splunk за 28 млрд дол.

21 сентября 2023 г., 17:10

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Cisco офіційно повідомила, що має намір купити компанію з кібербезпеки Splunk, яка допомагає підприємствам відстежувати та аналізувати свої дані, щоб мінімізувати ризик зломів і швидше вирішувати технічні проблеми.

Повідомляється, що буде виплачено $157 за акцію в рамках грошової угоди на суму близько 28 млрд дол.

Це придбання, якщо все складеться, стане одним з найбільших для Cisco.

"Від виявлення загроз і реагування на них до прогнозування і запобігання загрозам, ми допоможемо зробити організації будь-якого розміру більш захищеними та стійкими", - наголосив у своїй заяві голова і генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins).

Прогнозується, що угода буде закрита в третьому кварталі 2024 року.

Cisco очікує, що угода матиме позитивний грошовий потік і збільшить валову маржу протягом першого року після закриття угоди; на другий рік вона збільшить прибуток на акцію Cisco.

Роббінс вважає, що організаційна синергія стане очевидною і відчутною протягом 12-18 місяців, сказав він в етері CNBC.

За словами голови Cisco, компанія фінансуватиме угоду користуючись як готівкою, так й боргових зобов'язанями. "Разом ми станемо однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у світі", - наголосив він під час телефонної конференції з аналітиками.

Аналітики неоднозначно відреагували на угоду, висловлюючи занепокоєння щодо потенційного дублювання продуктів, регуляторного контролю та ціни. Деякі наглядачі вважають, що Cisco платить занадто багато за компанію, яка представила "недостатній" розворот до хмарних технологій. Але Роббінс і генеральний директор Splunk Гері Стіл (Gary Steele) відкинули ці побоювання. "У нас все ще є багато великих клієнтів, які дуже залежать від можливостей, які ми надаємо в середовищі, керованому клієнтом", - заявив Стіл аналітикам.

Роббінс додав, що компанії не очікують, що їм доведеться отримувати дозвіл регуляторних органів на діяльність Splunk у Китаї.

Після закриття угоди Стіл приєднається до команди виконавчого керівництва Cisco, повідомили у останній.

Якщо Cisco відмовиться від угоди або буде змушена зробити це через втручання регулюючих органів, вона виплатить Splunk вихідну компенсацію в розмірі 1,48 мільярда доларів, згідно з поданою заявою. Якщо Splunk відмовиться від угоди з будь-якої причини, компенсація для Cisco складе 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, лише у 2023 році Cisco придбала чотири компанії: Armorblox - платформу для виявлення загроз, Oort, яка займається управлінням ідентифікацією, а також Valtix і Lightspin, обидві з хмарної безпеки.

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