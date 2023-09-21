OpenAI представbkf Dall-E 3 - наступну версію інструменту перетворення тексту в зображення

21 сентября 2023 г., 15:44

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Як пише Reuters, компанія OpenAI представляє Dall-E 3, останню версію свого інструменту перетворення тексту в зображення

OpenAI в середу представила Dall-E 3, останню версію свого інструменту перетворення тексту в зображення, який використовує популярний чат-бот ChatGPT.

Dall-E 3 буде доступний для клієнтів ChatGPT Plus і Enterprise в жовтні через API, повідомляє компанія. Користувачі можуть ввести запит на зображення і налаштувати підказку в діалозі з ChatGPT.

"DALL-E 3 може перетворювати нюансовані запити в надзвичайно детальні і точні зображення", - йдеться в заяві компанії.

OpenAI заявила, що остання версія інструменту матиме більше захисних заходів, таких як обмеження його здатності генерувати насильницький, дорослий або ненависницький контент.

Інструмент також дозволяє відхиляти запити, які вимагають зображення публічної особи по імені, або ті, які вимагають зображення в стилі живого артиста.

В OpenAI заявили, що автори можуть відмовитися від використання деяких або всіх своїх напрацювань для навчання майбутніх інструментів перетворення тексту в зображення.

У гонці OpenAI за створення точних інструментів АІ для перетворення тексту в зображення є кілька конкурентів, включаючи Tongyi Wanxiang від Alibaba, Midjourney і Stability AI, які продовжують вдосконалювати свої моделі генерації зображень.

Однак є кілька проблем, пов'язаних із зображеннями, згенерованими штучним інтелектом. У серпні суд Вашингтона постановив, що витвір мистецтва, створений АІ без участі людини, не може бути захищений авторським правом згідно з американським законодавством.

OpenAI також стикається з кількома судовими позовами. Торгова група американських авторів нещодавно подала до суду на лідера сегмента штучного інтелекту від імені письменників, включаючи Джона Грішема і Джорджа Мартіна, звинувативши компанію в незаконному навчанні свого чат-бота ChatGPT на їхніх творах.

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