Rakuten Viber в Україні минулого року заблокував 37 тисяч телефонних шахраїв

8 апреля 2024 г., 14:35

0

Tweet

Популярний в Україні месенджер Rakuten Viber поділився даними про блокування телефонних шахраїв та спамерів. Так у 2022 році компанія заблокувала в Україні 130 тис. відповідних акаунтів. Завдяки постійному вдосконаленню внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та штучний інтелект у 2023 році кількість повідомлень про шахрайство знизилася втричі: заблоковано було 37 тис. акаунтів.

Загальна кількість користувачів Viber в Україні, які повідомляли компанії про телефонний спам або шахрайство у 2023 році, склала близько 60 тисяч. Це майже вп’ятеро менше, ніж попереднього 2022 року. В цілому за оцінками минулого року близько 450 тис. українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це в 3,6 раза менше, ніж 2022 року.

Rakuten Viber дбає про зниження рівня телефонного шахрайства та спаму і працює над додатковим захистом користувачів. Система антиспаму Viber блокує облікові записи, які розпізнає як шахрайські на основі різноманітних факторів, зокрема поведінкових.

Однією з ключових додаткових функцій для захисту, яка вплинула на зниження кількості скарг на спам у 2023 році, є «Ідентифікація абонентів». Минулої осені вона зʼявилася у Rakuten Viber в Україні для користувачів Android. «Ідентифікація абонентів» допомагає користувачам визначати вхідні дзвінки від невідомих абонентів і попереджає про ймовірний спам та шахрайство. Користувачі можуть позначати небажані вхідні виклики після завершення дзвінку, допомагаючи Viber підвищити рівень захисту.

Користувачі можуть увімкнути функцію ідентифікації абонентів на Android (меню Параметри > Дзвінки й повідомлення). Також є можливість керувати запитами на повідомлення від незнайомих номерів, налаштувати додавання в групи та увімкнути автоматичну перевірку на спам (меню Параметри > Конфіденційність).

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365