Специфікація PCIe 7.0 досягла "половини шляху"

8 апреля 2024 г., 13:25

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Новітня версія PCI Express, PCIe 7.0, буде запущена 2025 року, а версія 0.5 доступна вже сьогодні. Варто зазначити, PCIe 7.0 оновлює стандарт сигналізації PAM4 для досягнення швидкості передавання даних 128 ГТ/с і до 512 ГБ/с у двоспрямованому режимі через конфігурацію x16, зберігаючи водночас зворотну сумісність. Показово, що більшість провідних систем тільки зараз почали постачати чипи PCIe 5.0, а стандарт PCIe 6.0 було випущено наприкінці 2021 року.



Технологія PCIe 7.0 покликана стати масштабованим міжмережевим рішенням для ринків з інтенсивним використанням даних, включно з 800G Ethernet, штучним інтелектом, машинним навчанням, хмарними гіпермасштабованими центрами оброблення даних, високопродуктивними обчисленнями (HPC) і квантовими обчисленнями. Більш продуктивна версія PCIe також стане ключовою для майбутніх реалізацій стандарту міжз'єднань UCIe chiplet.



"Триває робота над специфікацією PCI Express (PCIe) 7.0, яку PCI-SIG анонсувала на US DevCon у червні 2022 року", - сказав Аль Янес, президент і голова PCI-SIG. "Завдяки напруженій роботі наших технічних робочих груп ми раді повідомити, що версія 0.5 вже доступна для ознайомлення учасникам. Це офіційний перший проєкт специфікації, що містить усі відгуки, які ми отримали від учасників після випуску версії 0.3 у червні 2023 року".



Специфікацію PCIe 7.0 випустять у повному обсязі 2025 року з використанням сигналу імпульсної амплітудної модуляції з чотирма рівнями (PAM4) і з акцентом на параметри каналу й охоплення з низькою затримкою та високою надійністю. Також буде покращено енергоефективність.

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