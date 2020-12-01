Zyxel анонсировала LTE-роутер

1 декабря 2020 г., 14:37

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Компания Zyxel объявила о начале продаж маршрутизатора для помещений Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A.



Как отмечается, благодаря поддержке LTE Cat. 6 и одновременному использованию двух частотных диапазонов AC1200 скорость доступа к интернету вырастет до 300 Мбит/сек для входящего трафика и 50 Мбит/сек для исходящего. Стабильность соединения по сотовой сети обеспечивает совместимость маршрутизатора с 4G и 3G стандартами. Функция резервирования соединения Dual-WAN Failover гарантирует пользователю безразрывное соединение.



Особо подчеркивается, что LTE3301-PLUS подключается к сетям 4G LTE и обеспечивает совместный доступ к интернету для других беспроводных устройств - всего через этот маршрутизатор по Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц AC могут подключиться до 32 устройств.



Также пользователь может подключить к одному из четырех Ethernet-портов LTE3301-PLUS какое-либо сетевое устройство, например, принтер или NAS.



Встроенные функции маршрутизации поддерживают все типичные приложения. Если требуется использовать LTE3301-PLUS вместе с уже имеющимися или предпочитаемыми устройствами, например, точками доступа Wi-Fi старшего класса, шлюзами для малого бизнеса или шлюзами корпоративного класса, следует просто переключить LTE3301-PLUS в режим моста.



Для бесперебойной работы интернета в небольшом офисе или при домашней работе можно использовать опцию резервного соединения WAN через сотовую сеть. Для включения функции Dual-WAN нужно подсоединить LTE3301-PLUS к имеющемуся шлюзу, через который вы подключаетесь к интернету, и затем настроить LTE как резервное соединение WAN (failover WAN).

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