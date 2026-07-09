 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung розпочала масове виробництво SSD PM1763 для AI-інфраструктури наступного покоління

9 июля 2026 г., 12:35
0 
 

Samsung розпочала масове виробництво SSD PM1763 для AI-інфраструктури наступного покоління

Компанія Samsung Electronics оголосила про початок масового виробництва корпоративного твердотільного накопичувача (eSSD) PM1763. Новинка працює на базі інтерфейсу PCIe 6.0 і оптимізована для серверних середовищ штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC).

Оскільки обсяги даних для навчання та інференсу AI-моделей стрімко зростають, швидкісні та надійні корпоративні SSD стають критично важливим елементом інфраструктури дата-центрів.

«Завдяки лідерським показникам продуктивності, PM1763 успішно пройшов валідацію для AI-платформ наступного покоління. Оскільки AI-моделі продовжують збільшуватися в розмірах і складності, цей накопичувач стане ключовим рішенням, яке дозволить клієнтам ефективно масштабувати місткість пам'яті та оптимізувати AI-операції», — зазначив Чансок Чой (Jangseok Choi), віцепрезидент і керівник відділу планування пам'яті в Samsung Electronics.

Накопичувач PM1763 поєднує в собі фірмову флешпам'ять Samsung V-NAND 9-го покоління та новий 4-нм контролер. Пристрій випускається у варіантах місткості на 4 ТБ, 8 ТБ та 16 ТБ.

Флагманська конфігурація на 16 ТБ демонструє рекордні для індустрії показники: швидкість послідовного читання - до 28400 МБ/с, а швидкість послідовного запису - до 21900 МБ/с.

Ці показники більш ніж удвічі перевищують можливості попередньої моделі (PM1753). Така пропускна здатність дозволяє передати велику мовну модель (LLM) об'ємом 40 ГБ за 1,4 с. Це мінімізує затримки в обміні даними між центральними процесорами та AI-прискорювачами, значно підвищуючи загальну ефективність обчислень.

PM1763 адаптований під сучасні сервери з рідинним охолодженням завдяки підтримці технології прямого охолодження чипів (D2C, direct-to-chip). Це гарантує стабільну роботу на пікових потужностях навіть за умов екстремальних тривалих навантажень.

Енергоефективність пристрою зросла в 1,8 раза порівняно з попередником, що допоможе операторам ЦОД суттєво знизити витрати на електроенергію та підтримку інфраструктури.

Враховуючи суворі вимоги до безпеки в галузі AI, Samsung посилила захисні функції накопичувача. PM1763 підтримує алгоритми постквантової криптографії (PQC) для захисту інформації від майбутніх загроз з боку квантових комп'ютерів, а також безпековий протокол TEE Device Interface Security Protocol (TDISP), який захищає канали передачі даних у віртуалізованих середовищах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  