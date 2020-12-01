За счет умных дисплеев мировой рынок смарт-спикеров сохраняет рост

1 декабря 2020 г., 15:05

Мировой рынок умных колонок продолжает отчитываться ростом и происходит это во многом благодаря моделям, оснащенным экранами. Согласно подсчетам Strategy Analytics, в третьем квартале 2020 г. доля продуктов с экранами в общих поставках достигла 26%, тогда как годом ранее — не превышала 22%.

Глобальные продажи смарт-спикеров без дисплеев просели на 3%, тогда как умные дисплеи за аналогичный период отчитались ростом на 21% «YoY», до 9,5 млн устройств. Весомым успехом в величине их востребованности называется стабильно растущее количество доступных приложений и услуг при сравнительно низкой цене устройств.

Несмотря на незначительный спад, ведущим поставщиком умных колонок с долей рынка в 28,8% оказалась Amazon. Все конкуренты лидера за исключением Xiaomi продажи нарастили.

В сегменте умных дисплеев лидирующие позиции удерживали Amazon и Baidu, а бестселлерами квартала оказались Amazon Echo Show 5 и Baidu Xiaodu Zaijia 1c.

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