Zoom покупает Keybase, разработчика чат-платформы со сквозным шифрованием

8 мая 2020 г., 9:35

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Компания Zoom Video Communications официально объявила о покупке стартапа Keybase, разработчика чат-платформы со сквозным шифрованием.



Активный рост сервиса видеоконференций в последние месяцы обернулся проблемами в области безопасности сохранения конфиденциальности данных пользователей. Даже было принят 90-дневный план для решения возникших проблем.



Главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) среди прочего заявил, что компания планирует развернуть сквозное шифрование для видеоконференций, и на это потребуется несколько месяцев. Покупка Keybase явно поможет ускорить реализацию этих планов.



Нью-йоркский стартап, основанный в феврале 2014 г., разработал Slack-продобную платформу для обмена сообщениями, которая обеспечивает сквозное шифрование во время сеансов чата. Сообщения зашифровываются на устройстве пользователя до того, как они пройдут через серверы Keybase, и могут быть расшифрованы только получателями, что означает, что даже провайдер сервиса не может прочитать их содержимое.



Стоит отметить, что Keybase был поддержан инвестфондом Andreessen Horowitz.



Относительно того, как будет работать шифрование Zoom, в блоге главы компании отмечается, что «эфемерный симметричный ключ для каждой встречи будет генерироваться ее организатором», когда он запускает вызов. Ключи будут находиться под контролем хоста, и клиентское программное обеспечение хоста будет определять, каким устройствам разрешено получать ключи для обеспечения контакта.



22 мая Zoom опубликует техническое описание того, как планируется внедрить сквозную систему шифрования. Компания пригласит гражданское общество, экспертов по криптографии и клиентов поделиться своими отзывами, которые затем будут интегрированы в окончательный проект системы.



«Мы считаем, что это обеспечит эквивалентную или лучшую безопасность, чем существующие потребительские сквозные зашифрованные платформы обмена сообщениями, но с качеством и масштабом, которые сделали Zoom выбором более 300 миллионов участников ежедневных собраний», - написал в блоге Юань. Он также заявил, что компания рассматривает возможность создания «механизмов, которые позволили бы корпоративным пользователям обеспечивать дополнительные уровни аутентификации» поверх запланированного сквозного шифрования.

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