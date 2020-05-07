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Eset улучшила инструмент для облачного управления безопасностью

7 мая 2020 г., 17:35
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Eset улучшила инструмент для облачного управления безопасностью

Компания Eset обновила Security Management Center для Microsoft Azure с целью предоставления организациям полного обзора сети в режиме реального времени и контроля тысячи серверов, компьютеров и мобильных устройств с одной консоли.

Eset Security Management Center для Microsoft Azure (в предыдущих версиях известный как Eset Remote Administrator VM для Azure) – это инструмент для облачного управления безопасностью предприятий, которое позволяет развертывать, обновлять и управлять всеми продуктами Eset с единой консоли, при этом не требуя приобретения дополнительного оборудования или лицензий.

Этот комплексный инструмент входит в состав бизнес-лицензий Eset и позволяет предприятиям легко управлять всеми физическими и виртуальными рабочими станциями и серверами Windows, macOS и Linux, а также поддерживает решение для защиты мобильных устройств на iOS и Android. Кроме этого, Eset Security Management Center позволяет управлять решением для обнаружения и отслеживания скрытых угроз – Eset Enterprise Inspector и облачной песочницей Eset Dynamic Threat Defense через единую консоль, доступную из браузера. Также решение имеет возможность индивидуально настраивать параметры системы уведомлений для предоставления необходимой информации пользователю.


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