Mastercard та НБУ посилюють співпрацю у сфері кібербезпеки

16 марта 2026 г., 14:25

0

Tweet

Національний банк та технологічна компанія Mastercard працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору України. Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння. Координація зусиль у межах його реалізації сприятиме ефективному впровадженню міжнародних стандартів кіберзахисту, розвитку інновацій та подальшій цифровізації фінансових послуг.

Зокрема, співпраця між НБУ та Mastercard передбачає такі ключові напрями: розробку спільних ініціатив, спрямованих на просування найкращої практики з кібербезпеки у фінансовому секторі України; обмін інформацією та аналітикою про сучасні кіберзагрози з метою поліпшення оцінки ризиків, планування та реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення кібербезпеки фінансових послуг; підвищення компетенцій у сфері кібербезпеки включно із запобіганням кіберзагрозам, реагуванням на кіберінциденти та впровадженням безпечної цифрової практики.

У листопаді 2025 року Mastercard підписала Меморандум про взаєморозуміння з Урядом України, започаткувавши стратегічне партнерство задля посилення цифровізації країни. Ініціатива покликана прискорити реалізацію цифрової стратегії країни, використовуючи експертизу Mastercard у сфері платіжних інновацій, цифрової інфраструктури та рішень з кібербезпеки.

