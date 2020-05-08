На GitHub дебютировали облачный редактор кода и новые средства безопасности

8 мая 2020 г., 10:25

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Виртуальная конференция Satellite 2020, организованная GitHub для разработчиков, началась анонсом Codespaces, интегрированного редактора кода, выводящего дочернюю компанию Microsoft на новый для неё высококонкурентный рынок.

Codespaces представляет собой базирующуюся в облаке модификацию открытого редактора Visual Studio Code компании Microsoft. Новый инструмент запускается напрямую из платформы GitHub, которую используют для хранения кода свыше 50 млн разработчиков во всем мире.

Возможность редактировать код на той же платформе, на которой он размещён, ставит Codespaces вне конкуренции, однако GitHub также допускает использование своего редактора с конкурирующими интегрированными средами разработки (IDE). Разработчики могут создать экземпляр Codespaces в облаке, а затем подключиться к нему через свою десктопную IDE.

Одной из наиболее продвинутых инноваций Codespaces стала возможность конфигурировать редактор индивидуально для каждого проекта. «Codespaces может быть настроен загружать ваш код и зависимости, инструменты разработчика, расширения и дотфайлы», — пояснил в блоге GitHub руководитель продукта, Шанку Ниёги (Shanku Niyogi).

Он также сообщил, что Codespaces будет бесплатен. GitHub рассчитывает монетизировать продукт, предлагая инструменты для решения сложных вычислительных задач, такие как сборки программного обеспечения.

«Инстансы Codespaces запускаются в виртуальной машине с двумя ядрами и четырьмя гигабайтами оперативной памяти, — заявила Аллисон Макмиллан (Allison McMillan), директор программных технологий GitHub. — Ваше приложение работает так, как если бы оно выполнялось локально».

Наряду с Codespaces, доступной для ограниченного бета-тестирования, на Satellite 2020 были анонсированы и другие усовершенствования GitHub, в большинстве своём улучшающие её безопасность.

Для проектов с открытым кодом вводится бесплатное сканирование безопасности. В прошлом году GitHub представила инструмент поиска уязвимостей в хранилищах, и теперь она интегрирует данную технологию непосредственно в команду git push, применяемую для выпуска нового кода.



Корпоративным клиентам адресована функция секретного сканирования. Она предупреждает, если разработчики по недосмотру оставляют в кодовых файлах пароли, ключи шифрования и другие чувствительные данные.



Участники проектов Open Source кроме того, получили тестовый доступ к улучшенному форумному интерфейсу Discussions, поддерживающему цепочки обсуждений.

В ближайших планах GitHub — запуск Private Instances. Это, по словам Ниёги, полностью управляемся опция для корпоративных клиентов, «обеспечивающая улучшенные безопасность, соответствие и политики, включая шифрование с носимым с собой ключом, архивацию резервных копий и удовлетворение региональных требований к суверенитету данных».

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