Zoom нарастила квартальную выручку на 35% до 1,051 млрд долл.

23 ноября 2021 г., 9:15

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Zoom опубликовала финансовые результаты за третий квартал, подчеркнув высокие темпы расширения своей клиентской базы.



Компания превзошла ожидания по чистой прибыли за прошедший квартал и дала хороший прогноз на IV кв.



Чистая прибыль не по GAAP в третьем квартале составила 338,4 млн долл., или 1,11 доллара на акцию. Общая выручка составила 1,051 млрд долл., что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 1,09 доллара на акцию при выручке в 1,02 млрд долл.



Zoom сообщил, что в общей сложности 2 507 клиентов оплатили по 100 тыс долл. и выше за прошедшие 12 месяцев, что примерно на 94% больше, чем было год назад. И плюс к этому - в конце второго квартала у компании было 2278 таких клиентов. На эти клиенты приходилось 22% выручки в третьем квартале по сравнению с 18% год назад.



Компания сообщила о 512 100 компаниях в числе заказчиков, у которых в штате более 10 сотрудников, что примерно на 18% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года. И на фоне 504 900 таких клиентов кварталом ранее.



Среди других крупных клиентов Zoom особо отмечается новый бизнес, который компания ведет с Carrier, давним клиентом Zoom Meetings, использующим теперь Zoom Phone.



«После нескольких месяцев обширных обзоров ведущих поставщиков UCaaS, компания Carrier выбрала Zoom Phone для модернизации телефонных систем для значительной части своих почти 53 000 сотрудников в 180 странах», отметил основатель и генеральный директор Zoom Эрик С. Юань в подготовленном выступлении во время конференц-колла в понедельник.



Выручка по направлению Zoom Phone в третьем квартале росла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года трехзначными числами и достигла 30 клиентов с более чем 10 тыс. мест.



В четвертом квартале Zoom ожидает выручку от 1,051 до 1,053 млрд долл. В целом за весь 2022 финансовый год выручка прогнозируется от 4,079 до 4,081 млрд долл.

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