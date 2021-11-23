Интерес к метавселенной заметно усилит спрос на AR/VR-устройства

23 ноября 2021 г., 10:25

Растущий интерес к метавселенной вовлекает в развитие виртуальных миров все больше разработчиков игровых проектов и медиа-контента, поддерживающих социальные сообщества и виртуальную экономику компаний. Популярность готовых решений непосредственно зависит не только от вычислительной мощности современных устройств, скорости сетей передачи данных, но также адаптации решений виртуальной/дополненной реальности конечными пользователями.

Согласно прогнозам аналитиков из TrendForce, уже по итогам 2022 г. мировой рынок освоит не менее 12,02 млн различных гарнитур AR/VR, тем самым на 26,4% будет улучшен результат нынешнего года. Лидерами рынка в потребительском и коммерческом сегментах останутся Oculus и Microsoft, соответственно. К примеру, рыночная доля продуктов линейки Oculus Quest в будущем году увеличится до 66%. Microsoft, в свою очередь, выйдет на общегодовой объем поставок AR-модели для коммерческих заказчиков HoloLens 2 в размере свыше 200 тыс. устройств.

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