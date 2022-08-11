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Знайдена чергова вразливість чипів Intel

11 августа 2022 г., 13:45

 

Група дослідників з Технологічного університету Граца (TU Graz), Університету Рима (Sapienza University of Rome) та AWS надали інформацію про чергову вразливість чипів Intel.

Як повідомляється, AEPIC Leak (код CVE-2022-21233) пов'язана з витоком конфіденційних даних із ізольованих блоків Intel Software Guard eXtensions (SGX).

Виявлена ​​вразливість обумовлена недоробкою архітектури, що дозволяє отримати доступ до неініціалізованих даних, що залишилися в регістрах APIC (який відповідає за пріоритизацію та відправлення міжпроцесорних переривань) після виконання минулих операцій.

Якщо зловмисник має права адміністратора або root-доступ, то він може провести атаку на програми, що використовують у роботі Intel SGX. Атака AEPIC Leaks дозволяє зняти повний дамп пам'яті програми, що виконується.
Знайдена чергова вразливість чипів Intel
Компанія Intel вже повідомлена про вразливість і привласнила її середній рівень небезпеки. Атакам AEPIC Leaks можуть бути піддані процесори з 10-го по 12-е покоління. Виробник готує оновлення мікрокоду, що дозволить блокувати виконання цієї вразливості.

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