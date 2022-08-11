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Обсяг експорту комп’ютерних послуг у першому півріччі зріс на 23% до 3,7 млрд дол.

11 августа 2022 г., 14:45
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За даними «Національного банку України», обсяг експорту комп'ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становив 3,74 млрд дол., що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.

Національна індустрія IT-аутсорсингу стабільно зростає, навіть наперекір війні. Галузь активно жертвує кошти на ЗСУ та гуманітарні проєкти, своєчасно сплачує податки, втримала позиції на міжнародному ринку.

«Експортна ІТ-індустрія витримала виклики та показала стійкість і продовжує підтримувати економіку України. Однак, показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання у порівнянні з двома попередніми воєнними місяцями. Вірогідними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ в травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у закордонні відрядження. Якщо критично важливі питання не будуть вирішені протягом найближчих тижнів – вже у в наступних звітних періодах ми, вірогідно, побачимо регрес», – вважає Костянтин Васюк, виконавчий директор асоціації ІТ Ukraine.

Обсяг експорту комп’ютерних послуг у першому півріччі зріс на 23% до 3,7 млрд дол.

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