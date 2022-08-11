Близько 76 млн дол. приніс бюджету «податок на Google» у другому кварталі

11 августа 2022 г., 12:35

Завдяки суперечливому «податку на Google» протягом другого кварталу до державного бюджету вдалось залучити близько 76 млн дол. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначив, що термін подання декларацій з «податку на Google» завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке з недавніх пір мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.

Платниками цього податку наразі є 53 великі компанії. Найбільше з них задекларували: Google, Apple, Facebook, Instagram та Onlyfans.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру