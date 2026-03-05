 
`

5 марта 2026 г., 16:39
«Безпечний SD-WAN: поєднання продуктивності WAN та захисту NGFW» - 10 березня

Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist, щоб дізнатися, як забезпечити стабільну роботу бізнес-застосунків і водночас посилити мережевий захист без ускладнення інфраструктури.

Бізнес активно використовує розподілені мережі та очікує мінімальних затримок і безперебійного доступу до сервісів. Однак кількість і складність кіберзагроз постійно зростає.

З огляду на це, організації змушені одночасно вирішувати два критичні завдання: гарантувати продуктивність WAN і посилювати захист на рівні NGFW у філіях, дата-центрах та при доступі до хмарних ресурсів.

Підхід Secure SD-WAN дає змогу поєднати оптимізацію каналів зв’язку з функціями міжмережевого екрану нового покоління. Це означає динамічний вибір маршруту на основі SLA, application-aware routing, балансування навантаження та автоматичного failover разом із сегментацією, контролем доступу та інспекцією трафіку. У результаті організація отримує керовану, захищену й масштабовану мережеву архітектуру.

На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 10 березня 2026 року, експерти розглянуть практичні сценарії впровадження Secure SD-WAN та продемонструють, як підвищити якість сервісів і зменшити ризики безпеки.

Тема події: «Безпечний SD-WAN: поєднання продуктивності WAN та захисту NGFW»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:
    • які ключові виклики виникають у WAN-розподіленої інфраструктури: затримки, стабільність, вартість каналів;
    • що таке Secure SD-WAN і чим він відрізняється від традиційного SD-WAN або MPLS;
    • як оптимізувати WAN для бізнес-застосунків за допомогою SLA та application-aware routing;
    • як реалізувати NGFW-захист у філіях і на периметрі: сегментація, контроль доступу, виявлення загроз;
    • які переваги отримують організації різного масштабу — від SMB до великої корпоративної інфраструктури.

Під час вебінару буде продемонстровано практичний підхід до впровадження Secure SD-WAN із використанням технологій Fortinet та пояснено, як об’єднати продуктивність і безпеку в єдину стратегію.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:
    • фахівців з ІТ- та інформаційної безпеки;
    • інженерів і архітекторів з кіберзахисту;
    • CTO, CISO, IT-директорів та pre-sales;
    • DevOps і спеціалістів, які працюють з хмарними середовищами;
    • представників SMB та Enterprise, що масштабують мережеву інфраструктуру.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC і досвідом впровадження комплексних рішень для держави та бізнесу.
Fortinet — міжнародний постачальник рішень у сфері мережевої безпеки та технології Security Fabric.
MUK — проєктно-орієнтований дистриб’ютор IT-рішень у галузі хмарних технологій та інформаційної безпеки.

Деталі події

Дата: 10 березня 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією

