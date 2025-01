Acer розширяє лінійку ПК із підтримкою платформи Copilot+

8 января 2025 г., 13:35

0

До оновленого модельного ряду увійшли легкі та тонкі ноутбуки Swift Go 14 AI та Swift Go 16 AI, недорогі ноутбуки серії Aspire 14 AI, моноблоки лінійок Aspire S AI та Aspire C AI, а також мінікомп’ютер Revo Box AI. Усі новинки оснащено процесорами останнього покоління з вбудованими нейронними процесорами, що забезпечують швидке та якісне виконання будь-яких завдань із використанням AI.



«Клієнти, які вже оцінили переваги використання AI для виконання повсякденних завдань, хочуть бачити більший вибір розмірів і формфакторів для ПК із підтримкою Copilot+, які б відповідали різним потребам та умовам використання, – сказав Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу з виробництва ноутбуків компанії Acer. – Наша розширена екосистема ПК із підтримкою Copilot+, до якої увійшли компактні моделі з процесорами останнього покоління на базі AI, задовольнить це бажання і дасть змогу долучитися до використання AI ширшому колу користувачів».



«Ми з радістю представляємо поповнення нашого асортименту настільних комп’ютерів: до ваших послуг універсальні моделі ПК з підтримкою платформи Copilot+, які поєднали в собі високу продуктивність та передові технології AI, – зазначив Марк Хо (Marc Ho), старший директор підрозділу з виробництва стаціонарних комп’ютерів компанії Acer. – Ми прагнемо, щоб користувачі могли досягнути більшого за допомогою наших пристроїв та шляхом впровадження останніх інновацій в галузі AI».



«Поповнюючи асортимент комп’ютерів із підтримкою Copilot+, компанія Acer наділяє можливостями AI ширший спектр пристроїв, які відповідають найрізноманітнішим потребам клієнтів. Головною перевагою ПК із підтримкою Copilot+ є досконалий штучний інтелект. Він має безліч функцій, які суттєво полегшують виконання будь-яких завдань, зокрема творчих. Відтепер подібні можливості стануть іще доступнішими. Оновлювати програмне забезпечення на цих нових ПК з підтримкою платформи Copilot+ від Acer неймовірно просто. Це надзвичайно важливо, адже підтримка операційної системи Windows 10 скоро припиниться», – сказав Марк Лінтон (Mark Linton), віцепрезидент із партнерських продажів пристроїв корпорації Microsoft.



Нові ПК від Acer із підтримкою Copilot+ допоможуть користувачам підвищити продуктивність та розвинути креативність завдяки використанню технології AI. Ноутбуки Swift Go 16 AI та Swift Go 14 AI, а також моноблоки лінійки Aspire C оснащено процесорами серії AMD Ryzen AI 300. Що відкриває для фахівців, яким доводиться працювати в дорозі, нові горизонти продуктивності та ефективності. Комп’ютери Aspire S AI та Revo Box AI отримали процесори Intel Core 2-ї серії, що допоможуть користувачам легко справлятися з великим робочим навантаженням.



Нові ноутбуки лінійки Swift Go AI від компанії Acer вирізняються не тільки легкістю та малою товщиною, але й швидкодійними процесорами, тому їх неодмінно вподобають фахівці різних галузей, студенти й інші користувачі, що потребують високопродуктивних пристроїв бюджетної цінової категорії для роботи поза домом. Ноутбуки Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) і Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) оснащено високопродуктивними 8-ядерними 16-потоковими процесорами серії AMD Ryzen AI 300 з архітектурою Zen 5. В режимі розгону їхня тактова частота може сягати 5,0 ГГц. Процесор має архітектуру AMD XDNA 2 з нейронним процесором, швидкодія якого сягає 50 TOPS, а відеокарта лінійки AMD Radeon 800M здатна забезпечити якісну потокову трансляцію, редагування візуальних матеріалів та ін. Нові ноутбуки Swift Go AI здатні ефективно і надійно працювати протягом цілого дня, з часом автономної роботи до 24,9 години відтворення відео, а інноваційні технології на базі AI, зокрема Acer PurifiedVoice 2.0 та Acer UserSensing 2.0, своєю чергою, відкриють перед користувачами цілий спектр нових можливостей.



Нові ноутбуки лінійки Swift Go приємно здивують користувачів не тільки потужним AI, але й абсолютно новим корпусом з анодованого алюмінію. Корпус має стильний дизайн, а кришку додатково прикрашено візерунком у вигляді двох стрілок, який доповнює впізнавана емблема пристроїв із підтримкою AI. Однак вишукане оформлення – далеко не остання перевага нових ноутбуків. Розробники оснастили їх дисплеями на основі OLED-матриці. У найкращих комплектаціях екрани пристроїв мають формат 3K. Діагональ екрана ноутбука Swift Go 16 AI становить 16 дюймів, а Swift Go 14 AI – відповідно 14. Дисплеї на основі OLED-матриці реалістично відтворюють динамічні зображення з частотою оновлення до 120 Гц. Їх сертифіковано на відповідність стандартам Eyesafe 2.0 і DisplayHDR TrueBlack 500. Окрім того, обидва ноутбуки доступні у версії із мультисенсорним екраном на основі IPS-матриці. Така комплектація сподобається користувачам, які надають перевагу інтуїтивному керуванню. Нові ноутбуки лінійки Swift Go AI також оснащено інфрачервоною камерою формату 1440p QHD, яку доповнює аудіосистема DTS: X Ultra і система з трьох мікрофонів. Такий набір компонентів забезпечує якість відтворення звуку та зображення під час відеоконференцзв’язку.



Ноутбук Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) створений для активного використання протягом всього дня, зокрема для навчання, виконання домашніх завдань тощо. Завдяки акумулятору великої місткості тривалість роботи в режимі відтворення відео може сягати 22 годин. Ноутбук оснащено процесором Intel Core Ultra 2-ї серії зі вбудованим нейронним процесором, який істотно прискорює виконання різних завдань за допомогою AI. Щоб якнайкраще пристосувати ноутбук для спільної роботи, було застосоване шарнірне кріплення, що обертається на 180°. Окрім того, особлива увага була приділена зручності транспортування, тому пристрій важить 1,4 кг. Попри легкість, ноутбук вирізняється міцністю, адже кришку та нижню частину корпусу виготовлено з алюмінію. Залежно від версії пристрій може мати дисплей на основі OLED-матриці з діагоналлю 14 дюймів і співвідношенням сторін 16:10 або сенсорну панель WUXGA. Всі варіанти дисплея мають вузьку рамку, що збільшує його корисну площу.



Aspire 14 AI постачається з модулями оперативної пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ, двома портами Thunderbolt 4 Type-C з високою пропускною здатністю та роз’ємом HDMI 2.1, що підтримує підключення монітора формату 8K. Стандарт Wi-Fi 6E забезпечує швидке підключення до Інтернету, а Bluetooth 5.3 гарантує не тільки якісне передавання звуку, а й більшу тривалість автономної роботи на нових пристроях із підтримкою Bluetooth LE Audio. Ноутбук Aspire 14 AI має сертифікат EPEAT Gold. Компанія подбала і про захист довкілля: корпус пристрою та блок живлення на 50% виготовляються з перероблених матеріали, а постачається пристрій в упакуванні, що на 100% підлягає перероблюванню.



Нові ноутбуки Aspire 14 AI, Swift Go 14 AI та Swift Go 16 AI постачаються з інтегрованою програмою AcerSense, яку можна швидко відкрити за допомогою відповідної клавіші. У програмі користувачі зможуть вибрати режим користування, ознайомитися з робочими параметрами, перевірити стан акумулятора, а також отримати доступ до функцій AI, які згруповано в розділі Acer Experience Zone. Наприклад, ноутбуки оснащені технологією Acer PurifiedVoice 2.0, яка забезпечує чітке відтворення звуку та придушення фонових шумів під час відеоконференцзв’язку. Технологія Acer PurifiedView 2.0 покращує якість зображення під час відеовикликів. З її допомогою можна скоригувати погляд, налаштувати параметри освітлення та розмиття тла. Крім того, ноутбук Acer 14 AI має персоналізовану базу знань Acer Assist, якою можна буде скористатися без підключення до Інтернету. Ноутбуки лінійки Swift Go AI також втілили в собі технологію Acer User Sensing 2.0. Коли користувач віддаляється від пристрою, вбудований датчик відстані фіксує це, і програмне забезпечення автоматично блокує комп’ютер для захисту даних від сторонніх очей.



Завдяки мінімалістичному оздобленню в ненав’язливих білих тонах моноблоки серії Acer Aspire S AI стануть окрасою будь-якої оселі. До лінійки належать моделі Aspire S24 AI (S24A-GLNL/S24A-TLNL) із дисплеєм формату Full HD і частотою оновлення 120 Гц та Aspire S27 AI (S27A-ELNL/S27A-TLNL/S27A-ULNL) з дисплеєм формату Full HD або Quad HD (2560×1440). Діагональ екрана першої моделі становить 23,8 дюйма, а другої – 27 дюймів. Для обох моделей доступні версії із сенсорним дисплеєм.



Завдяки продуманій конструкції користувачі зможуть легко підібрати оптимальний кут перегляду: дисплей можна нахиляти в діапазоні від -3° до 25°. Моноблоки оснащено процесорами Intel Core Ultra 2-ї серії. Завдяки використанню інтегрованого нейронного процесора їхня швидкодія може сягати 48 TOPS. Окрім того, процесори мають вбудовану відеокарту Intel Arc. Такий набір компонентів забезпечить достатню продуктивність для виконання найрізноманітніших завдань і стабільну роботу в багатозадачному режимі. Пристрої також отримали дводіапазонні камери (RGB та інфрачервоний діапазон) з роздільною здатністю 2 Мп, захисною шторкою та підтримкою технології Windows Hello для швидкого та безпечного входу в систему. Пристрій підтримує останні стандарти підключення, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, що забезпечує стабільний та швидкісний зв’язок. Для надійного підключення різноманітних периферійних пристроїв передбачено кілька портів і роз’ємів, зокрема по два порти USB 2.0 і USB 3.2, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C і роз’єм HDMI 2.0. Моноблоки лінійок Aspire S AI оснащено двома динаміками потужністю 3 Вт. У комплект постачання пристроїв входить повнорозмірна бездротова клавіатура із ковпачками увігнутої форми, що полегшує інтуїтивне введення тексту. Миша ергономічної конструкції має датчик із роздільною здатністю 1600 dpi, який забезпечує точне керування вказівником.



Моноблоки Aspire C24 AI (C24B-GKRK/C24B-GSTX) та Aspire C27 AI (GKRK/C27B-GSTX) від компанії Acer стануть вибором для тих, кому потрібен компактний комп’ютер з елегантним дизайном, побудований за принципом «усе в одному» і здатний бездоганно відтворювати будь-які зображення. Пристрої оснащено дисплеями з діагоналлю 23,8 або 27 дюймів із роздільною здатністю до QHD (2560×1440) та частотою оновлення 180 Гц, що дозволить повністю зануритися в події на екрані. Щоб справлятися зі складними завданнями, обидві моделі оснащені оперативною пам’яттю DDR5 обсягом до 64 ГБ, SSD формфактора M.2 місткістю до 1 ТБ з інтерфейсом PCIe, а також відеокартами AMD Radeon 800M і працюють на базі процесора серії AMD Ryzen AI 300 з графічним процесором, що забезпечує до 50 TOPS. Дисплеї можна нахиляти в діапазоні від -5° до 20°, тож користувачі зможуть підібрати оптимальний кут перегляду. Вебкамери з роздільною здатністю 5 Мп гарантують якість зображення під час відеозв’язку, а спеціальна шторка – надійний захист конфіденційності. Завдяки наявності портів USB 2.0 Type-C, а також роз’ємів DisplayPort і HDMI до моноблоків за потреби можна швидко під'єднати будь-який периферійний пристрій, а стандарти Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 забезпечать стабільне та швидкісне бездротове підключення.



Мінікомп’ютер Acer Revo Box AI (RB102-LNL) створено для клієнтів, яким потрібен компактний і водночас потужний комп’ютер. Цей пристрій важить 0,5 кг, а об’єм його корпусу становить 0,75 л. Завдяки універсальній конструкції його можна встановити на портативній підставці як горизонтально, так і вертикально. Попри невеликий розмір, мінікомп’ютер Revo Box AI приємно здивує користувачів високою продуктивністю. Обчислювальні потужності процесора Intel Core Ultra 2-ї серії впораються як із повсякденними завданнями, так і з розвагами. У поєднанні з відеокартою Intel Arc і модулями оперативної пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ він зможе підтримати роботу програм, що потребують залучення значних обчислювальних ресурсів, і допоможе виконувати кілька справ одночасно. Для інсталяції програм і зберігання різноманітних файлів, наприклад програм, документів і медіаматеріалів, передбачено SSD до 1 ТБ. Мікрокомп’ютер отримав також сканер відбитків пальців, за допомогою якого користувач зможе швидко та безпечно авторизуватися в системі.



Пристрій має арсенал роз’ємів для підключення периферійних пристроїв, зокрема порт USB 4 Type-C, роз’єми DisplayPort і HDMI 2.1, а також подвійні порти Ethernet 2.5G. Щоб забезпечити стабільне та швидке підключення до Інтернету, мінікомп’ютер оснащений модулем бездротового зв’язку стандарту Wi-Fi 7. Комплект постачання пристрою містить бездротову мишу та клавіатуру лінійки Elite 19. Вони забезпечують точне керування вказівником та зручне введення тексту.



Мінікомп’ютер Revo Box AI, а також моноблоки лінійок Aspire S AI та Aspire C AI постачаються в комплекті з Acer Intelligence Space. Це своєрідний програмний концентратор, який автоматично розпізнає апаратне забезпечення та підбирає засоби AI для генерації зображень, оптимізації продуктивності та поліпшення ігрового процесу. До його складу входять ресурси Acer Creator Space та Acer Desktop Utilities. Перший слугує для генерації зображень на основі текстових описів і картинок, а другий – для регулювання робочих параметрів процесора залежно від діяльності користувача.



Нові комп’ютери з підтримкою платформи Copilot+ перевершують класичні ПК під керуванням ОС Windows за захищеністю, продуктивністю та сумісністю з інтелектуальними технологіями. Завдяки процесорам, які можуть виконувати понад 40 TOPS, на комп’ютерах з підтримкою Copilot+ можна користуватися найновішими засобами AI, що суттєво розширить можливості як у повсякденній роботі, так і творчості. Клієнти зможуть відкрити для себе новий рівень взаємодії з комп’ютером. Так, засіб Recall (Preview) допоможе легко та швидко знаходити будь-які матеріали, зокрема текстові та візуальні; Cocreator, який відтепер інтегровано в Paint, стане помічником у генеруванні зображень за допомогою наданих текстових описів або візуальних матеріалів; Live Captions забезпечить оперативний переклад під час сеансів відеозв’язку; пакет Windows Studio Effects дасть змогу покращити загальну якість відеозв’язку, завдяки можливостям налаштування рівня освітленості, оптимізації положення обличчя в кадрі та застосовування естетичних фільтрів тощо.



Ноутбук Acer Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) надійде в продаж в Україні в травні. Початкова ціна – 56899 грн.



Ноутбук Acer Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) надійде в продаж в Україні в травні. Початкова ціна – 59099 грн.



Ноутбук Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) надійде в продаж в Україні у квітні. Початкова ціна – 45499 грн.



Acer Aspire S24 AI (S24A-GLNL) буде доступний в Україні в липні. Орієнтовна ціна – 59099 грн.



Acer Aspire S27 AI (S27A-ELNL) буде доступний в Україні в липні. Орієнтовна ціна – 63599 грн.



Acer Aspire C24 AI (C24B-GKRK) буде доступний в Україні в липні. Орієнтовна ціна – 54599 грн.



Acer Aspire C27 AI (C27B-GKRK) буде доступний в Україні в липні. Орієнтовна ціна – 49999 грн.



Acer Revo Box AI (RB102-LNL) буде доступний в Україні в липні. Орієнтовна ціна – 40999 грн.

