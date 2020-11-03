Новая «нормальность»

3 ноября 2020 г., 17:45

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В мае начала появляться первая статистика по удалённой работе и тогда выяснилось, что американцы стали тратить больше времени на работу – исчезли поездки в офис, вошла в норму постоянная доступность и в среднем высвободившееся время начало поглощаться работой. Я, правда, тогда думал, что по мере привыкания к новым условиям человечество как-то приспособится и перестанет так очевидно выгорать.

Но вот подоспели результаты исследований за полгода, с середины марта, когда начались ограничения, по середину сентября, и они более чем красноречивы. Всего за это время американцы сэкономили 66 млн часов на поездках в офис и более трети от этого количества потратили… на работу. Еще 5 млн часов ушло на подработки, 9 млн часов американцы провели в хлопотах по дому и ремонте, почти 7 млн часов присматривали за детьми. Меньше трети от общего количества времени – 18 млн часов было потрачено на развлечения или спортивные упражнения.

При этом субъективно люди считают, что работали на 4 часа в неделю меньше. Исследователи пробуют объяснить это тем, что дома люди часто отвлекаются и относят к рабочему только то время, когда они непосредственно заняты делом, в то время как в офисе не замечают разговоров с коллегами, непродуктивных перерывов в работе и т.д.

Короче, всем нам еще учиться и учиться организовывать работу из дома.

В продолжение темы – гостиничная сеть Marriott начала предлагать day pass – доступ на день в гостиничные номера, оформленные как рабочие кабинеты, с Wi-Fi, столами и креслами, кофе, чай, напитки и еда также предлагаются, причем в тариф может быть включен также доступ в спортзал и бассейн, если они имеются в конкретном отеле.

Клиент может воспользоваться услугой с 6 утра до 6 вечера и это выглядит прекрасной заменой работе дома для тех, у кого нет возможности обеспечить себе комфортные условия. Правда, если учесть, что большинство отелей Marriott – 4-5 звездные, – то можно предположить, что целевая аудитория этого предложения все же не максимально широкая – дневной тариф для отеля в американских городах за редким исключением составляет от $99.

Кроме Day Pass, сеть начала предлагать еще Stay Pass – выглядит как стандартный номер, но в тариф включены ранний заезд и поздний выезд, – и Play Pass, где кроме возможности комфортно поработать предлагаются еще и развлечения для детей, этот тариф предлагается в отелях в курортных местах.

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