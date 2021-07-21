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Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics

21 июля 2021 г., 12:25
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Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics

Компания Zebra Technologies объявила о намерении приобрести компанию Fetch Robotics.

Планируемый объем вложений со стороны Zebra составит 290 млн долл. наличными — это стоимость 95-процентной доли Fetch, которая пока не принадлежит Zebra. Закрытие сделки запланировано в третьем квартале 2021 года.

Как отмечается, автономные мобильные роботы Fetch используются для оптимизации сортировки в пунктах обработки заказов и распределительных центрах, своевременной доставки материалов на промышленные объекты и автоматизации выполняемых вручную процессов по перемещению материалов на любых объектах.

Подчеркивается, компания Fetch обладает самым обширным ассортиментом автономных мобильных роботов в отрасли и предлагает бесперебойную интеграцию с системами складирования и промышленного производства без необходимости менять оборудование или инфраструктуру.

Workflow Builder от компании Fetch — это готовое решение для автоматизации разработки рабочих процессов путем перетаскивания блоков кода. С его помощью клиенты и партнеры могут развертывать рабочие процессы по перемещению материалов за несколько часов, а не месяцев. Автономные мобильные роботы Fetch Robotics позволяют сократить последствия нехватки рабочей силы за счет повышения скорости обработки, эффективности и производительности. Они могут работать параллельно с людьми в центрах исполнения и распределения заказов, а также на промышленных объектах.

«Приобретение Fetch Robotics ускорит реализацию концепции по анализу корпоративных активов и развитию в области интеллектуальной автоматизации производства за счет внедрения новых возможностей поддержки рабочих процессов и повышения производительности предприятий клиентов в средах с растущим уровнем автоматизации на основе данных», - рассказал Андерс Густафссон (Anders Gustafsson), генеральный директор Zebra Technologies: «Это решение также содействует нашему стремлению оптимизировать цепочку поставок от производителя до потребителя. Мы рады вхождению команды Fetch в состав Zebra».

Кроме широкого ряда автономных мобильных роботов, компания Fetch Robotics предлагает облачное корпоративное ПО FetchCore. Это базовая платформа для развертывания множества автоматизированных рабочих процессов и их комплексной интеграции с промышленными и складскими операциями. Она также предоставляет уникальные аналитические данные о работе предприятия с использованием машинного обучения на основе данных, получаемых с датчиков роботов.

Стратегия роботизированной автоматизации компании Zebra объединит человекоориентированные средства разработки рабочих процессов, включая текущие продукты Zebra, такие как FulfillmentEdge и SmartSight, с решениями Fetch Robotics.

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