Ansys 2021 R2 ускоряет инженерные изыскания, совместную работу и автоматизацию

21 июля 2021 г., 13:05

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Выпущена новая версия программной системы конечно-элементного анализа Ansys 2021 R2. Она позволяет расширить возможности моделирования, интенсивнее развивать инновации и повысить эффективность всех процессов проектирования с самых ранних стадий жизненного цикла изделия.

В новой версии крупные обновления получил Ansys Discovery, который дает инженерам возможность использовать современные рабочие процессы построения геометрии, а также расчетные возможности Discovery Live. Среди ключевых обновлений – связь с Ansys Workbench для подготовки геометрии к расчету прямо в Discovery, а также возможность отслеживания изменений и построения эскизов, позволяющие автоматизировать моделирование в Discovery и выполнить бесшовный процесс передачи геометрии из CAD-системы в любое другое приложение в среде Workbench. Кроме того, теперь можно сохранять сцены, включать и выключать граничные условия, а также подключаться к Ansys Granta Selector и Ansys Granta MI. В результате расчетные процессы ускоряются и автоматизируются на всех этапах от настройки расчета до генерации отчета о проведенном моделировании.

В области акустических расчетов основное обновление получил Ansys VRXperience Sound. Так, в нем появилась возможность организации простой расчетной цепочки в Workbench для расчетов шума и вибрации. Кроме того, единый инсталлятор Ansys Unified Installer теперь содержит Ansys VRXperience Sound SAS. Это обеспечивает прямой доступ к результатам расчетов в Ansys Fluent, Ansys Mechanical и других приложениях Ansys. Это позволит улучшать акустические характеристики изделий и показатели шума таких изделий, как электродвигатели или вентиляторы. Нововведения также коснулись акустического решателя Ansys LS-Dyna и возможностей нестационарных акустических расчетов в Ansys Mechanical. Они позволят инженерам работать со стеклом и шерстяными шумоизолирующими вставками в интерьерных элементах кабин.

Также Ansys 2021 R2 содержит ряд изменений, повышающих скорость и удобство расчетных процессов в области аддитивных технологий. Среди них – улучшенный функционал Calibration Wizard, значительное повышение производительности расчетов с анализом микроструктуры в Additive Manufacturing и др. Кроме того, были увеличены точность и численная стабильность расчетов с учетом связей в Additive Manufacturing. Изменены настройки сетки по умолчанию и повышена общая надежность процесса.

В Ansys Twin Builder 2021 R2 экосистема цифровых двойников была расширена поддержкой партнерских платформ Microsoft Azure Digital Twins и Rockwell Studio 5000 для экспорта двойника, а также поддержкой операционной системы Linux для работы с PTC ThingWorx. В инструменте подготовки цифровых двойников Twin Deployer появилась возможность создания собственных библиотек и просмотра результатов работы в режиме реального времени с поддержкой 3D-визуализации. Улучшения также коснулись библиотеки Modelica, которые упрощают использование существующих моделей и шаблонов, а также ROM-моделирования и ROM Viewer, позволяя добавить точечные датчики физических величин прямо на геометрию и получить прямой доступ ко всем данным ROM-модели в одном интерфейсе.

Обновления для средств разработки встроенного ПО в Ansys позволяют еще больше оптимизировать процессы разработки и улучшить взаимодействие в команде разработчиков. Так, сервер Ansys ARINC 661 «Cockpit Display System» (CDS), соответствующий техническому стандарту FACE, обеспечит быстрое создание и развертывание передовых систем для нового поколения дисплеев кокпитов, систем управления полетами и органов управления оператора. В Ansys 2021 R2 появилось новое решение для тестирования ПО встроенных дисплеев. Оно охватывает весь процесс верификации и проверки, включая тесты, автоматическое сравнение изображений, проведение тестов покрытия модели. Кроме того, новые возможности позволяют создавать безопасное ПО для всех отраслей промышленности, обеспечивая полное соответствие стандартам DO-178C, ISO 26262, IEC 61508, EN 50128.

В Ansys 2021 R2 прочностные решения получили новые функции, улучшающие надежность и эффективность работы. Интеграция инструментов в платформу Ansys Workbench позволяет задействовать новые расчетные технологии и расширить спектр выполняемых расчетных задач. Улучшения этой версии также включают интеграцию Ansys Sherlock с Ansys LS-Dyna за счет простого автоматизированного расчетного процесса в Ansys Workbench, расширенную поддержку расчетных технологий LS-Dyna в Ansys Mechanical, а также обновленный механизм многошагового расчета в Mechanical, позволяющий существенно уменьшить размер расчетной модели и сократить время расчетов до 50 раз.

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