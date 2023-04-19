ЄС планує спеціальний фонд для розвитку виробництва чипів на 43 мільярди євро

19 апреля 2023 г., 16:25

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Видання POLITICO пише, що план Європейського Союзу зі збільшення виробництва чипів отримав зелене світло.

Переговорні групи з Європейського парламенту, головуючої в Раді Швеції та Європейської комісії погодили Закон про мікросхеми - комплекс заходів, спрямованих на збільшення частки ЄС у глобальному ланцюжку створення вартості напівпровідників до 20% к 2030 р. (зараз вона становить 9%). Пакет передбачає пом'якшення правил, щоб дозволити більше державних субсидій для передових виробництв мікросхем, бюджет ЄС на дослідження і розробки (R&D) мікросхем і інструменти для моніторингу потенційного дефіциту поставок.

Угода, яка була укладена на кілька тижнів раніше, ніж очікувалося, відкриває шлях до збільшення субсидій, що має дозволити ЄС наздогнати інші великі центри виробництва мікросхем, такі як США, Південна Корея, Тайвань і Китай. План був розроблений на хвилі дефіциту, спричиненого коронавірусом, але за останній рік напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем підкреслила важливість переосмислення ланцюгів постачання.

"Це дозволить нам збалансувати і убезпечити наші ланцюги поставок [чипів], зменшивши нашу колективну залежність від Азії", - сказав комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон (Thierry Breton) в заяві, наданій POLITICO після укладення угоди.

Такі виробники мікросхем, як Intel, STMicroelectronics і GlobalFoundries, вже взяли на себе зобов'язання побудувати багатомільярдні заводи в Німеччині і Франції. Вони будуть домагатися схвалення національних субсидій відповідно до нових правил державної допомоги. Тайванська компанія TSMC - світовий лідер у виробництві найсучасніших мікросхем - як повідомляється, розглядає можливість інвестування в Європу, але офіційного рішення ще не прийняла.

Національні субсидії, які мають бути затверджені відповідно до нових (пом'якшених) правил державної допомоги, займуть більшу частину від загальної суми інвестицій у 43 млрд євро.

Щодо заводу Intel у німецькій землі Саксонія-Анхальт, інвестиції в який становлять 17 мільярдів євро, все ще тривають переговори про особливості пакета підтримки. Повідомляється, що Intel прагне отримати більше субсидій, ніж початкові 6,8 мільярда євро.

Одним з останніх відкритих питань під час переговорів між Парламентом, країнами-членами та Комісією був власний бюджет ЄС на дослідження і розробки в розмірі 3,3 млрд євро. Країни ЄС були незадоволені тим, що цей бюджет вилучається з існуючих дослідницьких фондів. Законодавці ЄС були категорично налаштовані зберегти бюджет на рівні 3,3 млрд. євро, що, зрештою, і було зроблено, як підтвердив один з чиновників Парламенту.

Нагадаємо, що США мають свій Закон про мікросхеми (CHIPS and Science Act) з бюджетом в 52 мільярди доларів.

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