10 причин розмістити проєкт в MiroHost 

19 апреля 2023 г., 15:36

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MiroHost гарантує кращі сервіси на ринку хостингу і супутніх послуг.

1. Лідер ринку

Хостинг-провайдер MiroHost є безперечним лідером на ринку України. Ми безперервно розвиваємо свої послуги й підвищуємо якість сервісу, починаючи з 2001 року. Нам довірили свої проєкти 30% власників сайтів українського сегмента інтернет-мережі. Приєднуйтесь.

2. Щоденні резервні копії в віддаленому дата-центрі

Всі сайти й файли, розміщені на хостингу MiroHost, один раз на добу зберігаються в віддаленому дата-центрі, за межами країни. Доступ до щоденних копій можливий протягом 15 днів.

3. Цілодобова підтримка телефоном чи електронною поштою

Репутація MiroHost багато в чому залежить від якості обслуговування і технічної підтримки наших клієнтів. Відчуйте реальні переваги професійної цілодобової підтримки. Ваш запит буде оброблений в будь-який час доби, попри свята і вихідні.

4. Автоматичне підвищення продуктивності

Ваш проєкт динамічно розвивається? Ви не можете визначити можливе навантаження або відвідуваність? Не хвилюйтеся. Технології eVPS забезпечать вас максимальною продуктивністю в пікові моменти абсолютно безплатно.

5. Зручна і безпечна контрольна панель

Кожному клієнту MiroHost надається доступ в контрольну панель. Вам не потрібно розбиратися в технічних нюансах або серверних технологіях. Досить вибрати потрібний пункт меню і виконати бажану дію.

6. Безплатний домен в подарунок

Купуючи хостинг або віртуальний сервер – ви гарантовано отримуєте домен в подарунок. У нас найбільший вибір доменних зон. Все, що потрібно – подати заявку під час реєстрації.

7. Власний дата-центр

Завдяки тому, що обладнання розміщується у власному дата-центрі компанії, наші фахівці можуть оперативно реагувати на звернення клієнтів, здійснювати планові та позапланові роботи.

8. Повністю керовані сервери

Скористайтеся послугою SMART пакета. Весь клопіт з адміністрування виділеного сервера (моніторинг працездатності, оновлення програмного забезпечення, резервне копіювання тощо) бере на себе технічна служба MiroHost.

9. Поштові сервіси

Ваш бізнес або проєкт вимагає наявності власних поштових адрес? Використовуйте веб-пошту від MiroHost. Кожен пакет має готове рішення – просто вкажіть бажані дані й почніть працювати.

10. Безперервна антивірусна перевірка

Ми безперервно скануємо сайти на наявність вірусів або загроз. У разі виявлення шкідливих скриптів ви миттєво отримаєте повідомлення і зможете вчасно розв'язати проблему.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень