Парламент розгляне черговий законопроєкт щодо захисту IT-компаній від неправомірних дій силовиків

19 апреля 2023 г., 17:25

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9211, який пропонує зміни до «Кримінального процесуального кодексу», що як очікується дозволять знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватимуть розвиток цифрової економіки. Головна мета – захистити технологічний сектор від необґрунтованого втручання силовиків з дотриманням балансу інтересів слідства. Тому в народі законопроєкт його називають «маски-шоу стоп».

Серед основних змін:

заборона вилучення техніки без відповідної ухвали суду;

у разі вилучення техніки власнику надається право на копіювання інформації. Тобто в компанії залишається можливість працювати надалі на інших пристроях;

адвокати й власники майна можуть знімати обшук на відео;

у суді слідчий повинен обґрунтувати, доказом якого злочину є техніка чи електронний пристрій;

через 60 діб з дня арешту майна третьої особи прокурор має довести необхідність його продовження;

прокурор повинен скасувати арешт майна одночасно з винесенням постанови слідчого про закриття кримінального провадження. Якщо цього не відбулося, то власник може подати скаргу на дії прокурора.

«Необґрунтовані обшуки компаній в Україні повинні припинитися. Саме тому "Мінцифра" разом з народними депутатами ініціювала зміни в КПК, щоб унеможливити неправомірне втручання силових структур у діяльність компаній. Це часто призводить до зупинки робочого процесу. Важливо, щоб ІТ-індустрія стабільно працювала і тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників», – вважає Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

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