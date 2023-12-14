Загальний обсяг Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 390 мільйонів євро

14 декабря 2023 г., 10:25

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Міністерство енергетики України повідомило, що міжнародні партнери продовжують активно долучатися до роботи Фонду підтримки енергетики України.

Протягом останніх тижнів грантові внески до Фонду надійшли від Швейцарії, Бельгії, Німеччини та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Окрім цього, внески анонсували Велика Британія (понад 16 мільйонів євро) та Німеччина (на загальну суму понад 33 мільйони євро). Також Грантову угоду із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства про черговий грантовий внесок до Фонду на суму близько 7 мільйонів євро уклала Данія.

Отже, загальний обсяг зобов’язань спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 мільйонів євро.

«Ворог не полишає спроб атакувати українську інфраструктуру. Наші військові разом з енергетиками роблять все можливе, щоб захистити енергетичні об’єкти. За кошти Фонду підтримки енергетики України закуповується обладнання для наших енергетичних компаній, аби якомога швидше відновлювати електро- та теплопостачання для споживачів усієї країни», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Варто зазначити, що на рахунок Фонду фактично перераховано 229 мільйонів євро від 18 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми – анонсовані та формалізовані внески, надходження яких очікується найближчим часом.

При Міненерго функціонує робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі, яка працює над запитами компаній паливно-енергетичного комплексу про необхідне устаткування. Закупівлі відповідного обладнання здійснюються за міжнародними стандартами прозорості Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). У межах імплементації Фонду вже укладено контракти про закупівлю на суму майже 114 мільйонів євро.

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