Tesla представила наступне покоління робота-гуманоїда Optimus

14 декабря 2023 г., 9:35

0

Tweet

Яке повідомляє видання Electrek, компанія Tesla представила Optimus Gen 2, нове покоління свого людиноподібного робота.



Наглядачі відмічають значний прогрес системи. Коли робот був вперше анонсований у 2020-му, здавалося, що це була лише недопрацьована ідея Ілона Маска. Навіть демонстрація першої версії на Tesla AI Day минулого року була не надто вражаючою.



Тоді у Tesla був дуже ранній прототип, який ледве міг ходити та махати рукою натовпу.



Компанія Tesla вважала, що можливо створити діючого людиноподібного робота завдяки використанню штучного інтелекту, який вже розвивався у програмі створення безпілотних автомобілів та досвіду в галузі акумуляторів і електродвигунів. Компанія стверджувала, що її автомобілі вже є роботами на колесах. Залишалось лише зробити їх людиноподібними, щоб вони могли замінити персонал у виконанні деяких завдань.



На початку цього року Tesla на зборах акціонерів показала ще кілька прототипів, які виглядали більш досконалими і почали виконувати дійсно корисні завдання.



У вересні зʼявилося ще одне оновлення Optimus. Тоді Tesla повідомила, що Optimus тепер навчається за допомогою нейронних мереж, і він може виконувати нові завдання, наприклад, сортувати об'єкти автономно.



Днями компанія випустила нове оновлення, представив Optimus Gen 2. Нове покоління прототипу людиноподібного робота оснащено ще більшим числом приводів та датчиків розроблених Tesla. Система виглядає набагато більш досконало.



Компанія зазначила, що у новій версії робот тепер може ходити на 30% швидше. Судячи з відео, він ще не скоро поб'є рекорди швидкості, але вже починає входити в діапазон корисності.



Tesla також заявила про зменшення ваги на 10 кг при одночасному поліпшенні балансу. У відеоролику демонструється, як Optimus Gen 2 виконує присідання, балансуючи при цьому.



Аналітики зазначають, що однією з найскладніших завдань у створенні корисного людиноподібного робота це то, як функціонують руки. Вони повинні бути достатньо сильними, щоб витримувати значну вагу, але при цьому досить точними, щоб працювати з дрібними деталями.



Компанія заявила, що планує незабаром почати використовувати робота у власному виробництві. Після того, як система доведе свою корисність, Tesla планує почати продавати робота.



У попередньому повідомленні про Optimus генеральний директор Tesla Ілон Маск стверджував, що "матеріали Optimus надзвичайно недооцінені". Він зазначив, що попит може становити від 10 до 20 мільярдів одиниць і навіть "впевнено передбачив", що на Optimus припадатиме "більша частина довгострокової вартості Tesla".

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків