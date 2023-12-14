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Уряд спрощує використання вдосконалених електронних підписів та печаток

14 декабря 2023 г., 11:35

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що «Кабінет міністрів» ухвалив постанову, яка унормовує технічні вимоги до створення та перевірки вдосконалених електронних підписів чи печаток. Це дозволить використовувати такі підписи для отримання електронних послуг на постійній основі. Відповідно використання кваліфікованого е-підпису більше не вимагатиметься.

Раніше вдосконалені електронні підписи та печатки використовували тимчасово в межах експерименту на період воєнного стану.

Постанова має спростити отримання та використання вдосконалених електронних підписів. Замість КЕПу тепер можна буде використовувати УЕП, якщо законом не вимагається інше.

Крім того, фізичні та юридичні особи зможуть використовувати електронний підпис, не зберігаючи його на захищеному носії. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування електронного документообігу та перевірки користувачів.

Постанова також допоможе гармонізувати українське законодавство у сфері електронних довірчих послуг з європейським.

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