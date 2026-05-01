 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Уряд запускає механізм підтримки бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації

1 мая 2026 г., 10:25
0 
 
Кабінет Міністрів України створює додаткові інструменти для реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
 
За її словами, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:
 
•    газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних; 
•    об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія); 
•    систем накопичення енергії; 
•    мікромереж і локальних автономних енергосистем. 
 
Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.
 
«Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців», — прокоментувала очільниця Уряду.
 
Запуск програми заплановано на 1 червня. Її реалізовуватиме Національна установа розвитку. Подати заявку можна буде через уповноважені банки.
 
«Розподілена генерація — один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль —  забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури», — зазначила Прем’єр-міністр.
 
Вона також додала, що від початку роботи з реалізації Планів стійкості вже додано 162 МВт нових потужностей по країні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  