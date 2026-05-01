Уряд запускає механізм підтримки бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації

Кабінет Міністрів України створює додаткові інструменти для реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:

• газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

• об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

• систем накопичення енергії;

• мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

«Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців», — прокоментувала очільниця Уряду.

Запуск програми заплановано на 1 червня. Її реалізовуватиме Національна установа розвитку. Подати заявку можна буде через уповноважені банки.

«Розподілена генерація — один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль — забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури», — зазначила Прем’єр-міністр.

Вона також додала, що від початку роботи з реалізації Планів стійкості вже додано 162 МВт нових потужностей по країні.

