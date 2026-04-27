Gartner: світові витрати на IT зростуть на 13,5% у 2026 р. до 6,31 трлн дол.

27 апреля 2026 г., 9:35

Світові витрати на інформаційні технології у 2026 році продемонструють стрімке зростання та сягнуть позначки 6,31 трлн дол. Про це повідомляє дослідницька компанія Gartner.

За даними аналітиків, очікуваний показник зростання на 13,5% значно перевищує попередні оцінки, що зумовлено безпрецедентним попитом на AI-інфраструктуру та передові технології пам'яті. Найбільш динамічним сегментом залишаються системи для центрів обробки даних, витрати на які у 2026 році злетять на 55,8%, склавши майже 788 млрд дол.

Віцепрезидент Gartner Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock) зазначає, що масштабування робочих навантажень AI вимагає різкого нарощування інвестицій у високопродуктивні обчислення. Це створює унікальні можливості для виробників AI-оптимізованих процесорів та прискорювачів. Окремим чинником зростання стали рекордні ціни на пам'ять з високою пропускною здатністю, що спричинено як високим попитом, так і обмеженнями у ланцюгах постачання. Це перетворює сегмент напівпровідникової пам'яті на найбільш прибуткову зону для виробників у поточному циклі.

Сектор IT-послуг залишиться найбільшим за обсягом витрат, перевищивши 1,87 трлн дол. у 2026 році завдяки активному впровадженню додатків та хмарної інфраструктури (IaaS). Водночас сегмент програмного забезпечення продемонструє зростання на 15,1%, що зумовлено розробкою моделей GenAI. Витрати на пристрої також збільшаться до 856 млрд дол., проте темпи зростання тут дещо стримуються через високу вартість компонентів, що змушує виробників піднімати середні ціни та уповільнює цикли оновлення техніки в бюджетних сегментах.

Глобальний ринок IT стає «багатошвидкісним»: гіперскейлери та сегменти софту, орієнтовані на AI, значно випереджають традиційні категорії. Згідно з таблицею Gartner, загальний обсяг ринку зросте з 5,56 трлн дол. у 2025 році до понад 6,3 трлн дол. у 2026 році. При цьому витрати на комунікаційні послуги продемонструють найбільш помірну динаміку, збільшившись лише на 4,8%. Такі зміни підкреслюють фундаментальну трансформацію пріоритетів корпоративного сектору на користь розбудови інтелектуальної цифрової інфраструктури.

Прогноз Gartner на 2026 рік підтверджує, що AI перестав бути лише трендом і перетворився на основний фінансовий інструмент, що перерозподіляє капітал у глобальній економіці. Аномальне зростання витрат на дата-центри (понад 50% за рік) вказує на формування «нової норми» інвестицій, де володіння обчислювальними потужностями прирівнюється до володіння стратегічним ресурсом. Для бізнесу це означає необхідність прискореної адаптації, оскільки компанії, які не інвестують в AI-оптимізацію сьогодні, ризикують опинитися за межами конкурентного ринку вже через два роки.

Стратегічним ризиком залишається перегрів ринку напівпровідників та пам'яті. Стрімке зростання середньої вартості пристроїв може призвести до цифрового розриву, де передові технології AI стануть доступними лише великим корпораціям та урядам, тоді як малий бізнес зіткнеться з дефіцитом доступного заліза. Крім того, така висока концентрація капіталу в сегменті інфраструктури створює залежність усього IT-ринку від кількох ключових вендорів, що підвищує вразливість світової економіки до будь-яких збоїв у ланцюгах постачання чи геополітичних конфліктів у напівпровідниковому секторі.

