Power Macintosh G3 All-in-One – Мак, про який ви, скоріше за все, не чули

Моя ідея зосередитися на колекціонуванні вінтажних Mac-ів почалася з iMac – комп’ютера «все в одному», який врятував Apple наприкінці 90-х. Якось я побачив, що хтось продає iMac G3 зі слот-завантажувачем CD, і подумав, що було б цікаво мати такий, бо він виглядав би дуже гарно на полиці. Пізніше я зрозумів, що насправді хочу оригінальну модель 1998 року з CD-лотком, і теж купив її. Тепер у мене є весь «магічний квадрант» Стіва Джобса.
Моя колекція з того часу розширилася (зокрема є й оригінальний Macintosh), але комп’ютери «все в одному», які Apple випускала роками, займають особливе місце в моєму серці. Я думав, що знаю їх усі, аж поки не почув про загадковий Power Mac G3 All-in-One.
Я вважав, що маю всі моделі Power Mac G3 – горизонтальний настільний комп’ютер, бежева мінівежа та блакитно-біла вежа «Blue and White» Yosemite (та, що на фото вище). Але пару років тому я побачив, як хтось згадав Power Mac «Molar», і трохи захопився цією ідеєю. Я вивчив питання, трохи почитав про нього, і вирішив, що хочу такий. Кілька варіантів на eBay були виставлені за нерозумну ціну в $1500, і всі вони знаходилися далеко. Але я точно знав, що хочу цей Power Mac G3 у своїй колекції – через його дивний вигляд і тому, що він мав бути найближчим родичем оригінального iMac; по суті, його давно забутий брат. Випущений приблизно в той самий час, побудований на тій самій архітектурі – і все ж чомусь про нього мало хто знає. Схоже на те, що я мушу обов’язково його мати.
Кілька тижнів тому мені пощастило знайти один на Facebook Marketplace у сусідньому штаті Делавер: він працює, у непоганому стані, і тепер він мій. (Також пару місяців тому я купив ще один у когось в Огайо, який зараз зберігається у друга там, але мені потрібно їхати 6,5 годин в один бік, щоб забрати його. Перейти від нуля до двох Power Mac G3 AIO за два місяці – це або дуже велика удача, або невеличка проблема, залежно від того, як на це дивитися.) Хай там як, тепер я можу розповісти вам усе, що дізнався про нього.
Що це таке і для кого призначено
Офіційна назва – Power Macintosh G3 All-in-One. Офіційні характеристики можна прочитати на сайті Apple. Внутрішнє кодове ім’я – Artemis, а прізвисько – що ж, якщо подивитися на машину спереду, силует справді нагадує людський кутній зуб (molar англійською), тож спільнота влучно підібрала назву.
Він бежевий (дуже бежевий), з напівпрозорим перфорованим пластиком у верхній і задній частинах, що явно було передвісником дизайнерського стилю, який Apple розробляла для iMac, що з’явиться незабаром після.
Apple тихо представила All-in-One 3 квітня 1998 року як заміну Power Macintosh 5400 і 5500 на ринку освіти. Стів Джобс представив iMac 6 травня 1998 року з великою помпезністю – місяцем пізніше. AIO продавався виключно школам і університетам у Північній Америці – ніколи в роздрібній торгівлі, ніколи споживачам, ніколи за межами Північної Америки взагалі. Це одна з головних причин його рідкісності сьогодні й того, чому ціни на робочі екземпляри вищі, ніж можна очікувати за бежеву коробку 1998 року.
Кожне дизайнерське рішення в цій машині вказує на її призначене середовище. Логічна плата розміщена на висувному лотку – витягуєш, як серверну полицю, замінюєш усе, що потрібно, і засовуєш назад. Задні порти утоплені, щоб машина могла стояти впритул до стіни. А на передній панелі є два гнізда для навушників, щоб два учні могли одночасно слухати аудіо. Ця остання деталь невелика, але показова: хтось в Apple насправді думав про те, як діти користуються комп’ютером у класі (в той період часу), а не просто взяв звичайний Mac і зробив знижку для шкіл.
Машина важила близько 27 кг, що робило її найважчим Mac, який Apple випускала до того часу – і, наскільки я можу судити, взагалі. Встановлення одного – справді робота для двох осіб, хоча я підозрюю, що його зробили таким важким, щоб діти не могли легко скинути його зі столу. Але як тільки він на місці, просто підключаєш живлення, клавіатуру і мишу – і все, все інше вже всередині, що саме те, що потрібно, коли від вчителя очікують налаштувати тридцять таких машин.
Залізо
Під капотом All-in-One побудований на материнській платі Apple Gossamer і працює на процесорі PowerPC 750 (G3) з тактовою частотою 233 або 266 МГц. Кеш другого рівня «backside» G3 – який взаємодіє з процесором на повній швидкості процесора, а не через повільнішу системну шину – давав цим машинам реальну перевагу над будь-чим, що працювало на порівнянних тактових частотах зі старішою архітектурою кешу. Люди, які запускають Mac OS 9 на Molar Mac сьогодні, одностайно кажуть, що він відчувається швидшим, ніж очікували. Тепер, покориставшись своїм, можу підтвердити це. Він навіть здатний запустити Mac OS X «Jaguar», але я б не робив цього з ним.
Також була система «personality card» – слот розширення на материнській платі, зайнятий картою, яка додавала аудіо та мультимедійні можливості. Базова модель 233 МГц постачалася з картою «Whisper» для стандартного аудіо введення/виведення. Модель 266 МГц комплектувалася картою «Wings», що додавала S-Video та композитний вхід/вихід для захоплення відео. Це модульний підхід, який дозволяв Apple по-різному налаштовувати машину для кабінету природничих наук і медіалабораторії – саме та продумана розширюваність, яка дійсно потрібна школам, і саме те, чого Apple не робить сьогодні (добре це чи погано – залежить від ваших стосунків із вбудованою оперативною пам’яттю).
Зв’язок з iMac
Ось що робить All-in-One справді захопливим: він і оригінальний iMac G3 під своїми абсолютно різними зовнішніми оболонками – по суті, один і той самий комп’ютер. Обидва побудовані на материнській платі Gossamer, використовували PowerPC 750 G3 на шині 66 МГц з оперативною пам’яттю PC66 SDRAM, постачалися з графікою ATI Rage Pro – All-in-One насправді отримав оновлення до Rage Pro у травні 1998 року, той самий чіп, який Apple поставила в iMac того серпня. Обидва були серед перших Mac, що використовували IDE/ATA як основний інтерфейс для дисків, замінивши SCSI.
Apple явно розробляла обидва на одній платформі одночасно і налаштовувала кожен для свого цільового ринку. Розгляд відмінностей між ними – це, по суті, чітка діаграма того, що «освіта» вимагала порівняно з тим, що «споживач» вимагав у 1998 році.
|ХАРАКТЕРИСТИКА
|ALL-IN-ONE
|IMAC G3
|Материнська плата
|Gossamer
|Gossamer
|Процесор
|PowerPC G3 (750)
|PowerPC G3 (750)
|Графіка
|ATI Rage Pro
|ATI Rage Pro
|Дисковод для дискет
|Так
|Ні
|Периферійна шина
|ADB (застаріла)
|USB (нова)
|SCSI
|Вбудований
|Відсутній
|Розширення PCI
|3 слоти
|Відсутні
|Доступ до логічної плати
|Висувний лоток
|Досить важко дістатися
|Гнізда для навушників
|Два
|Одне
|Ринок
|Тільки освіта
|Загальний споживач
iMac прибрав усі застарілі інтерфейси – ADB, SCSI, дисковод – додав USB, запечатав корпус і загорнув усе в напівпрозорий синій пластик Bondi Blue для вітальних кімнат. All-in-One зберіг ці застарілі порти, бо в школах були кімнати, повні клавіатур ADB, сканерів SCSI і дискет, що активно використовувалися щодня. Жодне рішення не було хибним; вони вирішували абсолютно різні завдання. iMac отримав культурний момент, All-in-One отримав висувний лоток материнської плати. Також All-in-One зберіг титул «останнього Macintosh з дисководом для дискет», хоча, як я виявив, дисковод у моєму екземплярі не працює – ще один проєкт для ремонту, йой!
Чому ніхто його не пам’ятає
Час виходу цього Маку був жорстокий. All-in-One вийшов 3 квітня 1998 року. Стів Джобс анонсував iMac 6 травня – тридцять три дні потому – і той надійшов у продаж у серпні. З того моменту в технічній пресі майже не було причин звертати увагу на бежеву машину лише для освіти, коли поруч існувало напівпрозоре синє культурне явище. All-in-One був знятий з виробництва 1 січня 1999 року, провівши все своє комерційне життя в тіні iMac, хоча технічно з’явився раніше і був майже ідентичним всередині.
Дистрибуція лише через освітній канал погіршила ситуацію в довгостроковій перспективі. Він ніколи не стояв на полиці в магазині, тому більшість людей ніколи не стикалися з ним поза шкільним комп’ютерним кабінетом – а і там його б замінили й забули за кілька років. Ті, що вижили, опинилися в коморах, потім на розпродажах надлишкового майна, а зрідка – на eBay за цінами, що здаються нерозумними, поки не розумієш, як мало їх залишилося в робочому стані. Я вже згадував надзвичайно крихкий пластик, що робить пересилання їх на далекі відстані неможливим.
З практичного погляду, він чудово запускає Mac OS 9, приймає IDE-диски до 128 ГБ при правильному налаштуванні та може прийняти карти USB і FireWire у ті три слоти PCI – тому це справді придатний до використання вінтажний Mac, а не просто експонат. Висувний лоток логічної плати робить його зручнішим у роботі, ніж більшість речей, які Apple виробляла до або після. Два гнізда для навушників на передній панелі досі працюють. Дисковод для дискет і Zip-дисковод доповнювали інструменти передачі даних, але в моєму випадку дисковод не працює, а Zip-дисковод у мого AIO взагалі відсутній.
«Зібрано в США» – то були часи. Це дивна машина, що потрапила до моєї колекції: продумано спроєктована для конкретної мети, технічно на рівні одного з найзнаковіших комп’ютерів, що Apple будь-коли виробляла, і майже повністю забута, бо з’явилася не в той момент і продавалася не через той канал. Тепер у мене їх два, що є або ознакою відданості, або проблемою, яку варто обговорити з кимось. Мабуть, і те, і інше.
P.S. Було б несправедливо не згадати eMac – скорочення від «education Mac» – ще один моноблоковий Mac, який Apple випустила у 2002 році спеціально для ринку освіти. Він мені ніколи особливо не подобався, хоча я бачу їх багато на торгівельних майданчиках. Він навіть якийсь час продавався через звичайну роздрібну торгівлю споживачам, а після його зняття з виробництва Apple більше ніколи не створювала машини спеціально для ринку освіти. Були деякі освітні моделі iMac G5 та iMac Intel Core 2 Duo, але Power Mac G3 All-in-One та eMac були в окремій лізі.
Power Macintosh G3 All-in-One – Мак, про який ви, скоріше за все, не чули
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
