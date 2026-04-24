Power Macintosh G3 All-in-One – Мак, про який ви, скоріше за все, не чули

24 апреля 2026 г., 17:25

Моя ідея зосередитися на колекціонуванні вінтажних Mac-ів почалася з iMac – комп’ютера «все в одному», який врятував Apple наприкінці 90-х. Якось я побачив, що хтось продає iMac G3 зі слот-завантажувачем CD, і подумав, що було б цікаво мати такий, бо він виглядав би дуже гарно на полиці. Пізніше я зрозумів, що насправді хочу оригінальну модель 1998 року з CD-лотком, і теж купив її. Тепер у мене є весь «магічний квадрант» Стіва Джобса.

Моя колекція з того часу розширилася (зокрема є й оригінальний Macintosh), але комп’ютери «все в одному», які Apple випускала роками, займають особливе місце в моєму серці. Я думав, що знаю їх усі, аж поки не почув про загадковий Power Mac G3 All-in-One.

Я вважав, що маю всі моделі Power Mac G3 – горизонтальний настільний комп’ютер, бежева мінівежа та блакитно-біла вежа «Blue and White» Yosemite (та, що на фото вище). Але пару років тому я побачив, як хтось згадав Power Mac «Molar», і трохи захопився цією ідеєю. Я вивчив питання, трохи почитав про нього, і вирішив, що хочу такий. Кілька варіантів на eBay були виставлені за нерозумну ціну в $1500, і всі вони знаходилися далеко. Але я точно знав, що хочу цей Power Mac G3 у своїй колекції – через його дивний вигляд і тому, що він мав бути найближчим родичем оригінального iMac; по суті, його давно забутий брат. Випущений приблизно в той самий час, побудований на тій самій архітектурі – і все ж чомусь про нього мало хто знає. Схоже на те, що я мушу обов’язково його мати.

Кілька тижнів тому мені пощастило знайти один на Facebook Marketplace у сусідньому штаті Делавер: він працює, у непоганому стані, і тепер він мій. (Також пару місяців тому я купив ще один у когось в Огайо, який зараз зберігається у друга там, але мені потрібно їхати 6,5 годин в один бік, щоб забрати його. Перейти від нуля до двох Power Mac G3 AIO за два місяці – це або дуже велика удача, або невеличка проблема, залежно від того, як на це дивитися.) Хай там як, тепер я можу розповісти вам усе, що дізнався про нього.

Що це таке і для кого призначено

Офіційна назва – Power Macintosh G3 All-in-One. Офіційні характеристики можна прочитати на сайті Apple. Внутрішнє кодове ім’я – Artemis, а прізвисько – що ж, якщо подивитися на машину спереду, силует справді нагадує людський кутній зуб (molar англійською), тож спільнота влучно підібрала назву.

Він бежевий (дуже бежевий), з напівпрозорим перфорованим пластиком у верхній і задній частинах, що явно було передвісником дизайнерського стилю, який Apple розробляла для iMac, що з’явиться незабаром після.

Apple тихо представила All-in-One 3 квітня 1998 року як заміну Power Macintosh 5400 і 5500 на ринку освіти. Стів Джобс представив iMac 6 травня 1998 року з великою помпезністю – місяцем пізніше. AIO продавався виключно школам і університетам у Північній Америці – ніколи в роздрібній торгівлі, ніколи споживачам, ніколи за межами Північної Америки взагалі. Це одна з головних причин його рідкісності сьогодні й того, чому ціни на робочі екземпляри вищі, ніж можна очікувати за бежеву коробку 1998 року.

Кожне дизайнерське рішення в цій машині вказує на її призначене середовище. Логічна плата розміщена на висувному лотку – витягуєш, як серверну полицю, замінюєш усе, що потрібно, і засовуєш назад. Задні порти утоплені, щоб машина могла стояти впритул до стіни. А на передній панелі є два гнізда для навушників, щоб два учні могли одночасно слухати аудіо. Ця остання деталь невелика, але показова: хтось в Apple насправді думав про те, як діти користуються комп’ютером у класі (в той період часу), а не просто взяв звичайний Mac і зробив знижку для шкіл.

Машина важила близько 27 кг, що робило її найважчим Mac, який Apple випускала до того часу – і, наскільки я можу судити, взагалі. Встановлення одного – справді робота для двох осіб, хоча я підозрюю, що його зробили таким важким, щоб діти не могли легко скинути його зі столу. Але як тільки він на місці, просто підключаєш живлення, клавіатуру і мишу – і все, все інше вже всередині, що саме те, що потрібно, коли від вчителя очікують налаштувати тридцять таких машин.

Залізо

Під капотом All-in-One побудований на материнській платі Apple Gossamer і працює на процесорі PowerPC 750 (G3) з тактовою частотою 233 або 266 МГц. Кеш другого рівня «backside» G3 – який взаємодіє з процесором на повній швидкості процесора, а не через повільнішу системну шину – давав цим машинам реальну перевагу над будь-чим, що працювало на порівнянних тактових частотах зі старішою архітектурою кешу. Люди, які запускають Mac OS 9 на Molar Mac сьогодні, одностайно кажуть, що він відчувається швидшим, ніж очікували. Тепер, покориставшись своїм, можу підтвердити це. Він навіть здатний запустити Mac OS X «Jaguar», але я б не робив цього з ним.

Також була система «personality card» – слот розширення на материнській платі, зайнятий картою, яка додавала аудіо та мультимедійні можливості. Базова модель 233 МГц постачалася з картою «Whisper» для стандартного аудіо введення/виведення. Модель 266 МГц комплектувалася картою «Wings», що додавала S-Video та композитний вхід/вихід для захоплення відео. Це модульний підхід, який дозволяв Apple по-різному налаштовувати машину для кабінету природничих наук і медіалабораторії – саме та продумана розширюваність, яка дійсно потрібна школам, і саме те, чого Apple не робить сьогодні (добре це чи погано – залежить від ваших стосунків із вбудованою оперативною пам’яттю).

Зв’язок з iMac

Ось що робить All-in-One справді захопливим: він і оригінальний iMac G3 під своїми абсолютно різними зовнішніми оболонками – по суті, один і той самий комп’ютер. Обидва побудовані на материнській платі Gossamer, використовували PowerPC 750 G3 на шині 66 МГц з оперативною пам’яттю PC66 SDRAM, постачалися з графікою ATI Rage Pro – All-in-One насправді отримав оновлення до Rage Pro у травні 1998 року, той самий чіп, який Apple поставила в iMac того серпня. Обидва були серед перших Mac, що використовували IDE/ATA як основний інтерфейс для дисків, замінивши SCSI.

Apple явно розробляла обидва на одній платформі одночасно і налаштовувала кожен для свого цільового ринку. Розгляд відмінностей між ними – це, по суті, чітка діаграма того, що «освіта» вимагала порівняно з тим, що «споживач» вимагав у 1998 році.

ХАРАКТЕРИСТИКА ALL-IN-ONE IMAC G3 Материнська плата Gossamer Gossamer Процесор PowerPC G3 (750) PowerPC G3 (750) Графіка ATI Rage Pro ATI Rage Pro Дисковод для дискет Так Ні Периферійна шина ADB (застаріла) USB (нова) SCSI Вбудований Відсутній Розширення PCI 3 слоти Відсутні Доступ до логічної плати Висувний лоток Досить важко дістатися Гнізда для навушників Два Одне Ринок Тільки освіта Загальний споживач

iMac прибрав усі застарілі інтерфейси – ADB, SCSI, дисковод – додав USB, запечатав корпус і загорнув усе в напівпрозорий синій пластик Bondi Blue для вітальних кімнат. All-in-One зберіг ці застарілі порти, бо в школах були кімнати, повні клавіатур ADB, сканерів SCSI і дискет, що активно використовувалися щодня. Жодне рішення не було хибним; вони вирішували абсолютно різні завдання. iMac отримав культурний момент, All-in-One отримав висувний лоток материнської плати. Також All-in-One зберіг титул «останнього Macintosh з дисководом для дискет», хоча, як я виявив, дисковод у моєму екземплярі не працює – ще один проєкт для ремонту, йой!

Чому ніхто його не пам’ятає

Час виходу цього Маку був жорстокий. All-in-One вийшов 3 квітня 1998 року. Стів Джобс анонсував iMac 6 травня – тридцять три дні потому – і той надійшов у продаж у серпні. З того моменту в технічній пресі майже не було причин звертати увагу на бежеву машину лише для освіти, коли поруч існувало напівпрозоре синє культурне явище. All-in-One був знятий з виробництва 1 січня 1999 року, провівши все своє комерційне життя в тіні iMac, хоча технічно з’явився раніше і був майже ідентичним всередині.

Дистрибуція лише через освітній канал погіршила ситуацію в довгостроковій перспективі. Він ніколи не стояв на полиці в магазині, тому більшість людей ніколи не стикалися з ним поза шкільним комп’ютерним кабінетом – а і там його б замінили й забули за кілька років. Ті, що вижили, опинилися в коморах, потім на розпродажах надлишкового майна, а зрідка – на eBay за цінами, що здаються нерозумними, поки не розумієш, як мало їх залишилося в робочому стані. Я вже згадував надзвичайно крихкий пластик, що робить пересилання їх на далекі відстані неможливим.

З практичного погляду, він чудово запускає Mac OS 9, приймає IDE-диски до 128 ГБ при правильному налаштуванні та може прийняти карти USB і FireWire у ті три слоти PCI – тому це справді придатний до використання вінтажний Mac, а не просто експонат. Висувний лоток логічної плати робить його зручнішим у роботі, ніж більшість речей, які Apple виробляла до або після. Два гнізда для навушників на передній панелі досі працюють. Дисковод для дискет і Zip-дисковод доповнювали інструменти передачі даних, але в моєму випадку дисковод не працює, а Zip-дисковод у мого AIO взагалі відсутній.

«Зібрано в США» – то були часи. Це дивна машина, що потрапила до моєї колекції: продумано спроєктована для конкретної мети, технічно на рівні одного з найзнаковіших комп’ютерів, що Apple будь-коли виробляла, і майже повністю забута, бо з’явилася не в той момент і продавалася не через той канал. Тепер у мене їх два, що є або ознакою відданості, або проблемою, яку варто обговорити з кимось. Мабуть, і те, і інше.

P.S. Було б несправедливо не згадати eMac – скорочення від «education Mac» – ще один моноблоковий Mac, який Apple випустила у 2002 році спеціально для ринку освіти. Він мені ніколи особливо не подобався, хоча я бачу їх багато на торгівельних майданчиках. Він навіть якийсь час продавався через звичайну роздрібну торгівлю споживачам, а після його зняття з виробництва Apple більше ніколи не створювала машини спеціально для ринку освіти. Були деякі освітні моделі iMac G5 та iMac Intel Core 2 Duo, але Power Mac G3 All-in-One та eMac були в окремій лізі.

