Загальний дохід від NAND флеш-пам’яті впав на 16,1% в І кв.

2 июня 2023 г., 10:35

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Нещодавній аналіз TrendForce показав, що в І кв. купівельна активність на ринку флеш-пам’яті NAND сповільнилася. Попри те, що постачальники агресивно знижували ціни, щоб стимулювати продажі, обсяг поставок модулів NAND Flash зріс лише на 2,1% за квартал. У поєднанні з 15% падінням ASP, сегмент зафіксував зниження доходу на 16,1% у порівнянні з попереднім кварталом, що склало близько 8,63 млрд дол.





SK Group (SK hynix & Solidigm) і WDC зіткнулися з одночасним падінням обсягів і цін, що призвело до скорочення доходу більш ніж на 20% для кожної з них. У першому кварталі дохід SK Group від продажу NAND Flash знизився до 1,32 млрд дол., що на 24,8% менше, ніж у попередньому кварталі. Це зниження відбулося через млявий попит на ринку ПК, що скоротило внесок доходу від раніше домінуючого сектора SSD з більш ніж 50% в ІV кв. минулого року до всього 20-25% в І кв. WDC також відчула на собі вплив міжсезоння: дохід від продажів NAND Flash впав на 21,1% до приблизно 1,31 мільярда доларів.





Оскільки попит з боку основних секторів кінцевого споживання, таких як сервери, ноутбуки та смартфони, залишався на низькому рівні, Samsung намагалася збільшити поставки бітів, просуваючи продукти великої ємності. Однак ця стратегія призвела до зниження ASP на 18,3% протягом кварталу і знизила дохід Samsung від NAND Flash на 15,8% до приблизно 2,93 млрд дол. в І кв. Аналогічно, Kioxia боролася зі зниженням споживчого попиту, і, дарма що 18%-ве зростання обсягу відвантажень бітів, значне скорочення ASP на 20,3% призвело до зниження доходу на 5,9% у порівнянні з попереднім кварталом, що склало близько 1,85 млрд дол.





Виторг Micron від продажу флеш-пам’яті NAND в першому кварталі значно впав - на 19,8% до 890 млн дол. Однак, оскільки запаси продукції для ПК і мобільних пристроїв повертаються до нормального рівня, компанія очікує, що пік запасів буде досягнутий в І кв., і сподівається вийти з ситуації надлишкової пропозиції, реалізувавши поточні заходи щодо скорочення виробництва.





Забігаючи наперед на ІІ кв., TrendForce очікує збільшення закупівельних намірів покупців, частково стимульованих нещодавнім рішенням Samsung про скорочення виробництва. Зокрема, виробники модулів і OEM-виробники ПК, схоже, лідирують в цьому питанні, і прогнозується, що загальний обсяг поставок бітів NAND Flash збільшиться на 5,2% кв/кв. Попри це, очікується, що тиск, пов’язаний з розпродажем запасів, призведе до подальшого зниження ASP для всіх продуктів. Як результат, TrendForce прогнозує, що в другому кварталі виторг від NAND Flash продовжить тенденцію до зниження, і, за оцінками, знизиться приблизно на 7,9% в порівнянні з попереднім кварталом.

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