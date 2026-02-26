Salesforce звітує про рекордний квартальний виторг у 11,2 млрд дол.

26 февраля 2026 г., 17:41

Компанія Salesforce зафіксувала найвищий у своїй історії квартальний виторг у розмірі 11,2 млрд дол., що на 12% перевищує показники минулого року та перевершує очікування аналітиків.



Чистий прибуток за цей період зріс до 1,94 млрд дол. порівняно з 1,71 млрд дол. роком раніше, а прибуток на акцію склав 3,81 дол., що значно вище прогнозованих 3,04 дол.



Генеральний директор Марк Беніофф (Marc Benioff) оголосив про перетворення Salesforce на операційну систему для агентного підприємства, де люди та автономні агенти працюють на єдиній платформі. Платформа Agentforce продемонструвала вражаючу динаміку, досягнувши 800 млн дол. щорічного регулярного доходу при зростанні на 169% за рік, а кількість укладених угод зросла на 50% лише за останній квартал.



Попри фінансові рекорди, акції компанії впали більш ніж на 5% після закриття торгів через консервативний прогноз на 2027 фіскальний рік, який передбачає річний виторг на рівні 46 млрд дол., що дещо нижче очікувань ринку. Інвестори залишаються стурбованими через можливе поглинання програмного забезпечення автономними АІ-інструментами, проте Беніофф відкинув ці побоювання, виділивши додаткові 50 млрд дол. на викуп акцій за поточною ціною. Компанія продовжує зміцнювати позиції через завершене поглинання Informatica та інвестиції в Anthropic, які принесли 811 млн дол. прибутку за квартал. Крім того, Salesforce успішно конкурує в сегменті управління ІТ-послугами, залучивши 180 нових клієнтів, серед яких п’ять великих замовників перейшли від конкурента ServiceNow.



Ситуація із Salesforce ілюструє парадокс сучасного ринку програмного забезпечення: компанія демонструє найкращі результати у своїй історії, але ринок карає її за найменшу невідповідність прогнозам. Головний страх інвесторів полягає в тому, що розвиток автономних агентів зробить традиційні SaaS-платформи невидимими або менш цінними. Salesforce намагається очолити цей рух, впроваджуючи власну платформу Agentforce, щоб перетворити загрозу на драйвер зростання. Проте аналітики вказують, що для відновлення довіри компанії потрібно показати не лише кількість угод, а й реальні успішні історії впровадження АІ у виробництво з підтвердженою окупністю.



Стратегія Беніоффа з викупу акцій на 50 млрд дол. свідчить про впевненість у тому, що ринок недооцінює потенціал компанії. Успіх у 2027 році залежатиме від того, чи зможе Salesforce довести, що її галузеві хмарні рішення та інтеграція з Anthropic створюють унікальну цінність, яку неможливо замінити простими АІ-чатами. Поки що компанія залишається в позиції лідера, який змушений постійно доводити свою релевантність у світі, що швидко змінюється під впливом штучного інтелекту.

