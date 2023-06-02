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«Армія дронів» провела суперкубок FPV та обрала три перспективні моделі

2 июня 2023 г., 11:25

«Армія дронів» провела суперкубок FPV та обрала три перспективні моделі

Міністр цифрової трансформації України повідомив, що у суперкубку FPV від «Армії дронів» взяли участь 14 виробників БПЛА, які показали представникам «Сил оборони» можливості 18 FPV-дронів.

Бойові пілоти та інструктори шкіл вибрали три найпотужніші безпілотники-камікадзе. Вони найкраще впоралися із завданнями – від швидкості розгортання до якості знищення цілей та роботи в умовах радіоелектронної боротьби. Це допоможе розробникам законтрактувати «пташок» до війська.

Завдяки підтримці донорів «Армії дронів» через UNITED24 та іншими шляхами придбано вже близько 2000 FPV-дронів. Ще стільки ж – на стадії контрактування.

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