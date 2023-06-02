Salesforce демонструє найповільніше квартальне зростання доходів з 2010 року

2 июня 2023 г., 9:35

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Salesforce продемонструвала 11% зростання квартального доходу, що є найповільнішим темпом зростання за останні 13 років, оскільки компанії скоротили витрати на хмарне програмне забезпечення в умовах нестабільної економіки.





Акції компанії, що базується в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, впали майже на 5% на торгах після анонсу. Цього року вони зросли більш ніж на дві третини і піднялися до найвищого рівня за останні 16 місяців.





Зростання основних хмарних гравців від Microsoft до Amazon.com цього року опинилося під тиском, оскільки компанії вживають заходів щодо затягування пасків, щоб витримати вплив зростання процентних ставок і потенційного економічного уповільнення.





Фінансовий директор Salesforce Емі Вівер (Amy Weaver) заявила, що компанія зіткнулася з постійним макроекономічним тиском у США і що попит з боку сегмента фінансових послуг і технологічних компаній сповільнився в цьому кварталі.





Капітальні витрати також підскочили майже на 36% до 243 млн дол., оскільки компанія інвестувала в інструменти, пов’язані зі штучним інтелектом, щоб забезпечити роботу своїх програмних продуктів.





Виторг Salesforce за квартал, що закінчився 30 квітня, склаd 8,25 млрд дол., тоді як аналітики очікували 8,18 млрд дол.





Компанія стикається з жорсткою конкуренцією з боку традиційних постачальників, таких як Oracle, на переповненому ринку хмарних обчислень.





Salesforce також є постійною мішенню для інвесторів-активістів, таких як ValueAct, Inclusive Capital та Starboard Value, кожен з яких окремо наполягає на кращих ініціативах з контролю витрат та підвищення ефективності.





Salesforce очікує, що в поточному кварталі дохід компанії складе від 8,51 млрд до 8,53 млрд дол., що приблизно на 10% більше, ніж торік. Аналітики очікують показник на рівні 8,49 млрд дол.

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